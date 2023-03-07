Про це заявив Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Високопосадовець спрогнозував, скільки ще може тривати війна.

Читайте також У Залужного спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні

Перемога України – єдиний справедливий варіант

Блащак наголосив, що держава-агресорка "загрузла" у війні проти нашої держави, як це було раніше в Чечні та Афганістані. Тож скільки ще може тривати війна, – важке питання, додав міністр.

"Виходячи з масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, я боюся, що це питання скоріше місяців, ніж тижнів. Росія загрузла в Україні — як раніше в Чечні та Афганістані, — і водночас вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля та необхідність боротися з наслідками цього варварського нападу", – зазначив Блащак.

Втім, польський міністр впевнений у перемозі нашої держави.

Я вірю, що рішучий і мужній опір українців, які борються за свободу своєї країни, у поєднанні з допомогою всього вільного світу, приведе до щасливого кінця цієї війни: до перемоги України, бо це єдиний справедливий варіант,

– підкреслив Блащак.

Дивіться також Patriot вже в Україні чи ні: у Міноборони Польщі уточнили заяву свого очільника

Що гальмує перемогу України

Під час спільної пресконференції з президентом Латвії у Львові 3 березня Володимир Зеленський назвав одну з головних причин, яка гальмує перемогу України.

Глава держави зазначив, що Росія ще досі може виробляти зброю. Окрім того, є країни, зокрема, у Євросоюзі, які "не готові діяти потужно". Вони знаходять в санкційних кроках компроміси для держави-агресорки. Зеленський зауважив, що це унеможливлює швидку перемогу над Росією.

Президент наголосив, що наша держава та партнери повинні зробити все для того, аби не дати окупантам можливість виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходять.