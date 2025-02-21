Сколько еще будут морозы до -20 градусов: когда придет потепление

В Украине усилились морозы. Кое-где до -20 градусов. Впрочем, надолго такой холод не задержится. Вскоре ожидается повышение температуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда потеплеет

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков. Только ночью 21 февраля на Востоке и Юго-Востоке, днем в Крыму и Приазовье, днем 23 февраля на Востоке местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9 – +16 градусов, ночью 21 февраля в восточных и большинстве западных областей, 22 – 23 февраля в северных и центральных областях местами до -19 градусов,

– отметили синоптики.

Добавили, днем -1 – -7 градусов. На Закарпатье и крайнем Юге -5 – -12, днем от -3 до +3 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в понедельник, 24 февраля, морозы ослабнут. В частности, на Западе ночью преимущественно только -2 – -4 градуса. Днем до +5. Прохладнее всего на Востоке, – там еще до -12 градусов ночью и до -7 днем.

Кстати, такие температурные показатели пока ожидаются и на 25 февраля. Днем теплее всего может быть на Львовщине, – до +7 градусов.

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Прогноз погоды на 21 – 25 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Добавим, ранее синоптик Укргидрометцентра рассказывала, что изменение погоды ожидается в начале следующей недели. Наталья Птуха отмечала, там просматривается тенденция к ощутимому повышению температурных показателей. Тогда, скорее всего, начнет таять снег. Днем температура чаще будет плюсовой.

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Кстати, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в феврале за всю историю метеонаблюдений, достигает -24 – -39 градусов, на юге Одесской области и в Крыму -15 – -23 градуса.

Абсолютный максимум – +12 – +20 градусов. В Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами +21 – +24. На высокогорье Карпат +9 – +11 градусов.