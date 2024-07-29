Сколько еще Путин способен вести войну: разговор с полковником Британии в отставке

Россия несет огромные потери в войне против Украины и, вероятно, не сможет выдерживать это более двух лет. Если бои будут продолжаться на нынешнем уровне, то за 2 года от российской армии мало что останется.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что несмотря на это даже поражение России оставит ее опасной для Украины. Больше об этом, когда Украина сможет вернуть Крым и способны ли оккупанты повторить наступление на Харьковщину – читайте далее в материале.

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Сколько еще Россия сможет выдерживать огромные потери

В последнем интервью Times Radio вы сказали, что не думаете, что российские войска смогут выдержать войну в Украине еще два года. Однако действующий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе следует быть готовой к десятилетию войны в Украине. Что вы думаете по этому поводу?

Думаю, что оба комментария, вероятно, имеют основания. Но я, безусловно, имел в виду потери России в системах ПЗРК.

Последнее обновление разведки министерства обороны Великобритании сообщило, что они считают, что Россия потеряла более 600 000 солдат убитыми. Россия может выдерживать эти потери и постоянно их пополнять чуть больше, чем в течение двух лет.

Одна из проблем, с которой они сталкиваются, заключается в том, что на фронт отправляется много неопытных солдат. Это точно неэффективно, ведь эти солдаты знают лишь то, как держать в руках винтовку. Вследствие этого украинские солдаты, которые значительно лучше подготовлены, могут эффективнее влиять на поле боя.

Если вы посмотрите на новобранцев, которые вступают в российскую армию, то поймете, что это не представители богатых и элитных слоев российского общества из Санкт-Петербурга и Москвы, которые уклоняются от призыва. В то же время теперь России придется вскоре начать призывать их тоже.

Поэтому я говорю, что Россия не может выдержать это точно до двух лет. Я считаю, что, наоборот, действующий лидер НАТО подчеркивает тот факт, что даже поражение России оставит ее опасной для Украины и Запада, и она все еще будет пытаться атаковать нас не только бомбами и пулями, но и через кибернетические атаки и другие виды деятельности.

Следовательно, я думаю, что ключевое, что я говорил в своем интервью для The Times, это то, что я пытаюсь донести: сейчас наступил критический момент для Украины, и Запад, особенно европейские страны, должны обеспечить Украине абсолютно все необходимое для победы над россиянами в ближайшие несколько месяцев. Иначе ситуация может стать еще более сложной.

Некоторые люди предполагают, что Дональд Трамп станет следующим президентом США. А он и его вице-президент ранее заявляли, что могут свернуть поддержку Украине, но пока что это неизвестно. Вот почему, по моему мнению, Россия не сможет выдержать свои нынешние потери еще более двух лет.

Что будет с Россией, если война продлится еще 2 года

Если война в Украине затянется еще на два года, что может произойти с российской стороной после этого срока, учитывая моральное состояние, силы, военные цели и стратегии?

Есть ряд вещей, которые следует учитывать. Российская экономика сейчас находится на военных рельсах, и Россия производит больше боеприпасов, чем страны НАТО вместе взятые. Следовательно, они могут продолжать производить боеприпасы.

Мы знаем, что Россия потеряла тысячи танков и бронированных транспортных средств, а также много самолетов. Сейчас они не могут восстановить эти потери в таких количествах, чтобы поддерживать их в ближайшие два года.

Что касается экономики, я думаю, они начинают наталкиваться на трудности. Очень важно, чтобы Запад, и особенно Европа, позаботились о том, чтобы все лазейки для экспорта российской нефти и газа были ликвидированы. Ведь Россия все еще получает значительную часть доходов от этого экспорта.

Но если бои будут продолжаться на таком же уровне, как последние два года, то за следующие два года от российской армии мало что останется.

На самом деле начальник штаба обороны Великобритании заявил только в начале этой недели, что он считает, что России понадобится 10 лет, чтобы восстановить свою армию до того уровня, который был до 24 февраля 2022 года. Это может быть так, но я думаю, что мы все хорошо осознаем, что Москва все еще пытается угрожать нам другими способами. Поэтому, думаю, сейчас для Украины наступил переломный момент.

Основной проблемой, которой Украине не хватает, кроме боеприпасов и дальнобойных управляемых ракет, является воздушная сила. Мы понимаем, что F-16, если они не начали прибывать в Украину, то скоро прибудут. Если Украине удастся начать доминировать в небе, это значительно облегчит жизнь солдатам на земле.

Еще одна вещь, о которой я и другие западные обозреватели писали и обсуждали в западных изданиях, – это то, что мы должны снять ограничения с Украины и позволить украинской армии и правительству использовать дальнобойные управляемые ракеты, такие как Storm Shadow и ATACMS, для ударов по целям в России.



Украине нужно разрешение бить вглубь России / Getty Images

Кажется абсурдным, что Украине не разрешают уничтожить аэродромы, с которых запускаются эти ракеты и самолеты. Часто эти ракеты выпускают по больницам, как это было, например, с онкологической больницей в Киеве всего две недели назад.

Так что, я думаю, что Запад может сделать еще многое, чтобы поддержать Украину и обеспечить ее победу. Мы знаем, что российская армия действительно сталкивается с нехваткой живой силы и имеет проблемы с моральным духом. Кажется, что среди российского населения начинает расти недовольство, и люди наконец начинают осознавать, в какую безнадежную ситуацию Владимир Путин ставит их молодых мужчин на фронте в Украине.

Когда Британия может позволить Украине бить по России

Владимир Зеленский призвал новое правительство Великобритании снять некоторые ограничения с дальнобойных возможностей Украины. Впрочем, кажется, что даже новый премьер-министр Кир Стармер не готов или не хочет снять другие ограничения, которые бы позволили Украине использовать дальнобойные ракеты внутри России. Каково ваше отношение к этому и связано ли это с политическим процессом в США? Или это просто вопрос политики правительства Великобритании?

Во-первых, я считаю, что это ошибка. По моему мнению, новый премьер-министр Кир Стармер должен быть смелым и позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow и другие дальнобойные ракеты, которые производит Великобритания, для ударов по целям в России.

Конечно, пока он только занял должность и привыкает быть премьер-министром. Сейчас он следует за американцами, которые также ограничивают использование этих ракет, а также частично за французами.

Однако сегодня меня порадовала информация из Берлина, что немцы предлагают предоставить Украине ракеты TAURUS, которые являются аналогичными Storm Shadow, и разрешить их использование для ударов по территории России. Я думаю, что это была бы существенная разница.

Но с перспективы Великобритании я надеюсь, что когда новый премьер-министр и новая команда обороны в Лондоне лучше поймут ситуацию с войной в Украине, они позволят президенту Зеленскому и его команде использовать эти средства против целей в России.

Могут ли оккупанты провести новое наступление на Харьковщине

Институт изучения войны сообщил, что российская сторона перегруппировывает свои силы в Харьковской области и разворачивает новые подразделения и новые силы в зоне боевых действий там. Может ли Россия провести еще одно контрнаступление на Харьковщине или других участках фронта?

Думаю, это было бы странно. Вполне понятно, что когда США, Великобритания и другие дали разрешение на использование дальнобойных ракет для обороны Харькова, это имело значительное влияние. Совершенно очевидно, что россияне потеряли огромное количество солдат.

Опять же, министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия потеряла 70 000 солдат за последние 60 дней, многие из которых погибли в боях под Харьковом. Поэтому я был бы очень удивлен. Один из ключевых военных концептов – не повторять неудачу. Так что, если россияне попытаются снова перегруппироваться и атаковать Харьков, то получат тот же результат и понесут огромные потери.

Имеют ли они возможность перегруппироваться в других местах, думаю, это дискуссионный вопрос. Ясно, что многие новые российские военные подразделения укомплектованы новобранцами. Понятно, что российские новобранцы имеют очень мало подготовки.

Для того чтобы быть эффективной боевой силой, нужно тренироваться. Нужно работать танками с пехотой и артиллерией. Они, вероятно, смогут собрать новые войска, но их возможности очень ограничены, кроме того, чтобы вести огонь из окопов и оттуда пробивать и атаковать противника.

Но, опять же, Россия очень мало беспокоится о количестве потерь и готова продолжать бросать своих молодых людей в бой. Однако я думаю, что общественное мнение в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, начинает меняться, когда люди понимают, сколько солдат Путин отправил на смерть.

Так что, маловероятно, что они смогут достичь каких-либо существенных прорывов, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев.



Наступательные возможности россиян на Харьковщине ограничены / Getty Images

Способна ли Россия защититься от ударов по ней западными ракетами

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью и призвал снять ограничения с дальнобойных возможностей Украины и надавить на Путина, чтобы он согласился на переговоры с Киевом на нормальных условиях. Может ли этот план работать, например, для Дональда Трампа? Так ли легко выиграть войну, только сняв дальнобойные ограничения и посадив Россию за стол переговоров?

Что ж, это непременно поможет. Если ограничения будут сняты с Украины, возможность наносить удары по целям в России будет иметь серьезное влияние на способность Кремля проводить военные операции в Украине. Это без сомнения. Поэтому в этом смысле я думаю, что Борис Джонсон и другие, кто это говорит, – абсолютно правы.

Приведет ли это к прекращению огня и мирным переговорам, которые удовлетворят президента Зеленского и украинский народ, – совсем другой вопрос. Готова ли Россия отказаться от многих территорий, которые она захватила с 24 февраля 2022 года? Я не уверен в этом.

Однако, если они понесут достаточно сильный удар по своим тыловым районам в России, то это может вполне их подтолкнуть к такому. Но абсолютно ключевым, как отметил Борис Джонсон, является снятие ограничений с Украины.

На данный момент, вы знаете, это была неравная битва. России позволяют наносить удары по целям по всей Украине, в частности больницах и школах, но Украине не позволяют бить по целям в России, откуда запускаются эти ракеты. Мне кажется, что это абсолютно нелогично и бессмысленно. Поэтому я бы очень сильно поддержал любую деятельность, направленную на то, чтобы попытаться снять эти ограничения.

Если будет принято решение снять эти ограничения с дальнобойных возможностей Украины, сможет ли Россия защитить свое воздушное пространство от западных крылатых ракет?

Я думаю, что россиянам будет очень сложно себя защитить. Мы видели только на прошлой неделе, и я написал статью в британской газете Daily Telegraph об этом, – ракеты противовоздушной обороны перемещают с линии фронта для защиты дворцов Путина в Москве и в Сочи.

В Институте войны говорят, что Россия переоценивает дорогостоящие места, которые не защищены. Если дворцы Путина считаются в зоне повышенного риска, а противовоздушная оборона была сосредоточена на аэродромах по линии фронта, то Украине нужно их уничтожить.

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Россияне действительно имеют трудности с защитой от западных крылатых ракет, таких как Storm Shadow или ATACMS. Украине очень важно использовать их психологически, а также психологически для россиян важно знать, что их аэродромы очень уязвимы. Это изменит взгляд на вещи и, вы знаете, надеюсь, приведет к окончанию этой войны как можно быстрее, как все хотят и надеются.

Когда Украина может вернуть Крым

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план по возвращению Крыма. Он сказал, что это секретный план и не может раскрывать подробности. Но верите ли вы, что Украина имеет шанс это сделать?

Да, я думаю, что Украина абсолютно имеет шанс вернуть себе Крым. Опять же, генерал абсолютно прав, держа свой план в тайне, как и положено. Мы знаем, что Военно-морские силы Украины уничтожили черноморский флот, который защищал Крым. Теперь он исчез. Мы знаем, что Украина постепенно получает больший контроль над воздухом.

Учитывая новые системы противовоздушной обороны и прибытие F-16 в ближайшее время, если Украине удастся контролировать воздух над Крымом, это позволит ее наземным силам, танкам, бронированным транспортерам иметь свободу маневра для освобождения Крыма.

Я считаю, что Крым абсолютно в досягаемости Украины в ближайшие несколько месяцев, и обсуждение этого является полезным, ведь Путин знает, что если он потеряет Крым, то для него это будет концом. Это может привести его к разуму и мы сможем достичь мирного урегулирования раньше, чем позже.

Но абсолютно точно, что Крым есть в поле зрения генералов в Киеве и есть вполне реальная возможность, что Украина может вернуть его раньше, чем позже.

Вы видите возможность наземной операции для возвращения Крыма, или говорится только об ударах на большом расстоянии и повышении давления на российскую сторону?

Уверен, что это была бы комбинация всего, что вы сказали. Морские операции, наземные операции, дальнобойные удары.

Конечно, Украине, вероятно, хотелось бы вернуть Крым с наименьшими потерями, но это будет большим вызовом. Но я считаю, что теперь, когда Украина контролирует Черное море и постепенно получает больше контроля над воздухом, это становится вполне возможным.

Я уверен, что Украине хотелось бы вернуть Крым с наименьшим ущербом для своих войск и для самого Крыма. Так что посмотрим, но я считаю, что это реально, чего я не смог бы сказать 6 или 12 месяцев назад.



Путин понимает, что потеря Крыма является концом для него / Скриншот из видео

Британия работает над мощным оружием против дронов: когда ВСУ могут получить

Также в интервью Times Radio вы сказали, что министерство обороны Великобритании работает над лазерным оружием для перехвата, например, дронов. Расскажите, пожалуйста, об этой интересной теме защиты.

Да, я считаю, что это действительно интересная новость. Министерство обороны Великобритании на этой неделе сообщило, что работает над лазерным оружием, которое устанавливается на танках и бронированных транспортерах и способно уничтожать несколько дронов за очень короткое время и по очень низкой стоимости.

Одной из проблем, которую мы наблюдаем в Украине, является массовое использование дешевых дронов за 500 долларов, которые уничтожают многомиллионные танки и бронированные транспортеры, а для их нейтрализации приходится использовать дорогие системы противовоздушной обороны.

Поэтому, если вы имеете лазерное оружие, которое может уничтожать большое количество дронов за короткое время и по очень низкой цене, то это действительно является настоящим так называемым "волшебным средством". И можно надеяться, что Великобритания как можно скорее предоставит эти средства для нужд украинских сил.

Одной из проблем в Великобритании с военными закупками и разработкой военных возможностей является то, что это занимает очень много времени. Британцы всегда пытаются сделать вещи идеальными, а не достаточно хорошими. Думаю, что бойцы на передовой в Украине отдали бы предпочтение лазеру, который уже был бы достаточно эффективным для уничтожения большого количества дронов, а не ждали несколько лет, пока он станет идеальным.

Так что очень интересные технические разработки. А несколько недель назад Великобритания также объявила, что разработала гораздо больший лазер, который называется Dragonfire и который будет установлен на кораблях для уничтожения даже самых больших дронов, а также самолетов.

Именно такие возможности Украине действительно понадобились бы сейчас, чтобы помочь ей победить российских захватчиков. Но я ожидаю, что такие вещи не будут доступны в течение 12 месяцев или около того. Будем надеяться, что британское правительство ускорит процесс их разработки и доставит на передовую как можно скорее.

Готовы ли британцы воевать против Путина

Генерал Роланд Уокер говорит, что вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к войне в течение трех лет. Также CNN сообщает, что все больше балтийских и скандинавских стран возвращаются к системе военного призыва. Есть ли необходимость в военной кампании в Великобритании?

Это очень интересная дискуссия. Как некоторые люди могут знать, у нас сейчас новое правительство в Великобритании, и мы проводим стратегический оборонный обзор. Поскольку очевидно, что традиционная оборона британских вооруженных сил не является сдерживающим фактором, особенно для Путина.

Есть опасения, что если мы не обеспечим победу Украины над Россией на территории Украины, то странам НАТО, таким как Великобритания, придется вступить в борьбу. Идеально было бы уменьшить угрозу со стороны России как можно скорее. Мы также хорошо осознаем, какой большой контингент солдат нужен для борьбы в Украине. Британия имеет очень маленькую армию, поэтому рассматривается вопрос о призыве на военную службу.

Во многих странах Балтии есть воинская повинность и очень большие армии. Великобритания, или новое правительство в Великобритании, пока отвергли эту идею. Но если Великобритании, возможно, придется бороться с Россией через три года, тогда нам придется ввести призыв, поскольку нам потребуются войска большой численности. Однако сейчас этого пытаются избежать.

Абсолютно ключевым моментом, как отмечал генерал Уокер, является то, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы, но также быть готовыми отправить свои войска для борьбы с россиянами как можно скорее, если это потребуется.

Чувствуете ли вы поддержку со стороны британской молодежи, народа относительно возвращения призывной кампании? Есть ли должный уровень поддержки для проведения срочной службы в мирное время?

Не думаю, что на данный момент есть. Перед этим я давал интервью ирландскому телевидению, и я думаю, что когда молодежь в Великобритании и Ирландии смотрит на то, что происходит в Украине, они считают, что это очень далеко. И у них есть другие вещи, которые их беспокоят сейчас – стоимость проживания и целый ряд других вопросов.

К сожалению, не так много людей, как я, которые внимательно изучают войну и пытаются анализировать то, что происходит. Целью моей работы и интервью, подобных этому, которые будут показаны в Великобритании, является увеличение осведомленности людей о серьезности ситуации. А также того, что Великобритании, как стране НАТО и союзнику Украины, нужно быть готовой к борьбе.

Если Великобритания вмешается в борьбу с Россией, нам понадобится призыв и молодые мужчины и женщины этой страны должны будут встать и бороться. Возможно сейчас они не считают это необходимым, но их дедушки и бабушки, а также прадедушки и прабабушки, воевали во время Второй мировой войны против тирана, который тогда нападал на Европу, а также во время Первой мировой войны.

Поэтому да, на данный момент это не приоритет для людей, поэтому они не акцентируют на этом внимание. В то же время, чтобы успокоить людей в Украине, хотел бы сказать следующее: если это будет необходимо, я уверен, что молодые мужчины и женщины в этой стране будут бороться так, как это делали их предки на протяжении поколений, чтобы защитить демократию.