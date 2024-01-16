Сколько еще россияне позволят Путину вести войну: Зеленский ответил эмоционально журналисту

Владимира Зеленского во время Экономического форума спросили, сколько российский народ еще позволит Владимиру Путину вести войну России против Украины. Украинский лидер отметил, что этот вопрос демонстрирует отличие демократии от автократии.

Президент подчеркнул, что он и журналист понимают это одинаково: сколько народ позволит. Это принцип демократии. Однако именно в этом и состоит отличие. Потому что президенту Путину народ ничего не разрешает. Здесь стоит спрашивать, что и сколько президент страны-террористки разрешает своему народу.

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И потому вопрос стоит в другом. Сколько народ готов быть просто глухим. Ничего не видеть. Притворяться, что все – нормально. Что все идет верно. Вопрос к россиянам: способны ли они изменить себя или нет. А Путин… я не верю, что он способен измениться,

– заявил Зеленский.

Сколько россиян поддерживают войну – что говорят опросы

Чикагский университет провел опрос, чтобы установить, сколько россиян поддерживают геноцид украинцев. Цифра могла бы шокировать, если бы мы не знали, кто такие россияне: 63%. Граждане страны-террористки радуются ударам по городам и селам Украины и смертям украинцев.

Кроме того, большинство заявляют, что в целом поддерживают действия Путина и готовы, чтобы он снова стал президентом. Также граждане страны-террористки жалуются, что ее вроде бы оскорбляют на мировой арене.