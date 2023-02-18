Пилотов у нас хватает, – полковник ВСУ сказал, как быстро они могут освоить F-16

Американские истребители F-16 являются оптимальным вариантом для поставок Украине. В первую очередь из-за того, что их более 4,5 тысячи единиц и цена меньше европейской авиации.

Американские F-16 являются одними из самых дешевых самолетов, они долго эксплуатируются и массово выпускаются. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Сколько самолетов нужно Украине

Если F-16 являются оптимальным вариантом, то вторыми в списке следуют Eurofighter Typhoon. Их произведено довольно значительное количество – около 600 единиц.

В общем Украине для выполнения боевых задач необходимо около 200 самолетов. Количество воздушных судов будет зависеть от комплектации авиабригад. Оптимальный вариант – 5 бригад. В каждой бригаде – 3 эскадрильи по 12 самолетов, а также звено управления бригадой – 4 единицы техники. То есть на одну бригаду необходимо 40 самолетов.

40 самолетов на 5 бригад – это 200 самолетов. Пилотов у нас хватает,

– заметил военный эксперт.

По его словам, в настоящее время в штате есть 3 пилота на 1 самолет. Кроме того, еще много пилотов, которые могут выполнять боевые задачи после восстановления с запаса, поэтому в летном составе проблем не будет. Здесь вопрос исключительно в поставках самолетов нашими партнерами.

Свитан сказал, сколько самолетов нужно Украине: смотрите видео

Сколько времени необходимо на подготовку пилотов

Подготовка пилота для управления истребителями "с нуля" занимает около 10 лет. Однако переучить уже готового пилота первого или второго класса, летающего, например, на МиГ-39 или Су-27, на западные истребители занимает меньше времени.

Переучить пилота первого или второго класса на любой самолет мирового уровня, неважно, F-16 или Typhoon можно за 3 – 6 месяцев. В то же время летчики-испытатели – это профессионалы высокого уровня – могут вообще без переучивания начинать сразу управлять любым типом самолета,

– рассказал полковник ВСУ.

По его мнению, скорость переобучения пилотов будет в основном зависеть от квалификации офицеров, которых изберут для этого. Скорее всего, это лётчики 1 и 2 классов. Следовательно, им необходимо будет от 3 до 6 месяцев для овладения истребителями. Что важно, Украина имеет достаточно пилотов этих уровней, чтобы они могли осваивать западные самолеты.