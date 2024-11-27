По состоянию здоровья: в запас уволили 41 генерала с начала полномасштабной войны, – ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину со службы в запас по состоянию здоровья был уволен 41 человек высшего офицерского состава ВСУ. В то же время за этот период только один офицер такого уровня был принят на военную службу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Это данные за период с 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года.

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Сколько генералов было уволено в запас от 24 февраля 2022 года

По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава,

– говорится в ответе на запрос журналистов.

В то же время в течение этого периода на военную службу был принят только один представитель высшего офицерского состава.

Обратите внимание! В высший офицерский состав обычно входят офицеры, которые занимают стратегические командные должности или имеют высшие воинские звания, такие как генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

В издании отметили, что запрос касался количества генералов, которые были переведены в запас по заключению военно-врачебных комиссий во время полномасштабного вторжения.