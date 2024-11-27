Повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода". Це дані за період від 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.

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Скільки генералів було звільнено у запас від 24 лютого 2022 року

За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних Сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу,

– йдеться у відповіді на запит журналістів.

Водночас протягом цього періоду на військову службу було прийнято лише одного представника вищого офіцерського складу.

Зверніть увагу! До вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, такі як генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал-полковник.

У виданні зауважили, що запит стосувався кількості генералів, які були переведені в запас за висновками військово-лікарських комісій під час повномасштабного вторгнення.