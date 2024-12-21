ООН зафиксировала в Украине более 12,3 тысячи погибших среди гражданского населения

Россия часто атакует гражданские объекты, поэтому в результате атак гибнут люди. В ООН отчитались, сколько таких случаев они зафиксировали.

Организация Объединенных Наций с начала полномасштабной войны России против Украины официально зафиксировала гибель более 12,3 тысяч человек в Украине в результате войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно об этом

Кроме того, зафиксировано также более 27,8 тысяч раненых.

За период с 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц,

– заявила заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

По ее словам, примерно 42% потерь в Украине в течение ноября стали следствием применения Россией оружия дальнего действия. Она отметила, что этот показатель существенно больше, чем в предыдущие месяцы.