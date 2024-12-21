Організація Об’єднаних Націй від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційно зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі осіб в Україні внаслідок війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про це

Крім того, зафіксовано також понад 27,8 тисячі поранених.

За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб,

– заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.

За її словами, приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії. Вона зазначила, що цей показник є суттєво більшим, ніж у попередні місяці.