До 32 "Калибров": несмотря на шторм, количество ракетоносителей в Черном море резко возросло
Источник:"Взгляд Назара"
Российские оккупанты продолжают держать в море корабельную группировку с судами, на которых могут быть ракетоносители. В Оперативном командовании "Юг" доложили, какая ситуация в акватории Черного моря.
Заметим, что опасность нанесения противником ракетных ударов по всей Украине с юга остается высокой. О том, сколько именно судов враг держит наготове, рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
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В Черном море шторм, но это не останавливает захватчиков
Как отметил Назаров, корабельная группировка оккупантов существенно увеличилась, несмотря на умеренный шторм, который фиксируют метеорологи.
Пока там (в Черном море – 24 Канал) уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, в том числе 3 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет,
– написал спикер.
Кроме того, в его сообщении говорится, что Россия не сворачивает силы, осуществляющие воздушную разведку. Это означает, что возможны как массированные ракетные удары, так и точечные.
В то же время, в своем сообщении он напомнил о том, что запрещено распространять сообщения о перемещении и работе наших подразделений. В частности, систем ПВО во время воздушных атак.
Оккупанты ежедневно обстреливают украинские города: последние новости
- Во вторник, 28 февраля, россияне нанесли очередной удар по Херсону, в результате чего есть один погибший и пострадавшие именно среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Также российские военные обстреляли Святогорск, что в Краматорском районе Донецкой области. Собственно, как отметил глава ОВА Павел Кириленко, они ударили по части ГСЧС, из-за чего ушел в вечность один спасатель, а несколько его коллег получили ранения.
- В заключение вспомним слова майора 103 бригады ТрО и депутата Львовского облсовета Александра Ганущина. Он предположил, что оккупанты могут начать чаще обстреливать железнодорожные сообщения и ГЭС, ведь они понимают, что оружие с Запада к нам будет ехать прежде всего поездами.