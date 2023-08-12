Результат есть, – в Воздушных силах рассказали, сколько "Кинжалов" уже сбила украинская ПВО

Российские военные продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. По нашему государству бьют разными видами, в частности "Кинжалами".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, сколько "Кинжалов" уже удалось сбить нашим силам ПВО. Отмечаем, что это аэробаллистические ракеты, летящие на очень высокой скорости. Поэтому их крайне непросто сбивать, но возможно.

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Сколько "Кинжалов" уже сбили

По состоянию на 12 августа, по словам Юрия Игната, нашим силам ПВО удалось сбить 13 аэробаллистических ракет "Кинжал". Накануне россияне выпустили четыре таких ракеты, из которых удалось сбить одну.

Относительно вчерашней (11 августа 2023 года — 24 Канал) атаки со стороны россиян, это были аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что за это время удалось сбить не один "Кинжал" в небе над Украиной:

16 мая – 6 ракет;

16 июня – 6 ракет;

11 августа – 1 ракету.

Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, включая "Искандеры" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ также отмечал, что в России каждый месяц способны производить около 100 ракет различных типов. Среди них – "Кинжалы".

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