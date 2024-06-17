Украинская армия вывела из строя треть кораблей Черноморского флота России

Россия продолжает активно терять свой драгоценный флот, размеры которого сокращаются все больше и больше. В ВМС рассказали текущую ситуацию с вражескими кораблямиУ

Согласно официальной информации, украинским воинам удалось повредить 28 вражеских кораблей. Об этом в интервью рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Смотрите также Россияне потеряли 5 лодок за сутки: как такое могло произойти

Сколько кораблей потеряла Россия

По его словам, пока удалось уничтожить 28 судов, еще более 10 единиц находились в ремонте. Однако многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС также раскрыл детали об интересной хитрости с вражескими большими десантными кораблями. Наши бойцы дождались, пока их приведут в порядок, а после этого ударили.

В то же время ремонт российских БДК является сложным процессом, ведь это 775 проект, то есть они польского производства. А в Польше, по вполне понятным причинам, отказываются их обслуживать.

Поэтому, если говорить в пропорциональном отношении, как объяснил Плетенчук, то треть Черноморского флота России выведена из строя точно – "уничтожены и повреждены".

Впрочем, к этому количеству в определенный период относили и некоторые единицы вроде катеров. А значительных единиц среди них полтора десятка, начиная с флагмана и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга.

"Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", – уточнил представитель Военно-морских сил.

Уничтожение российского флота: последние новости