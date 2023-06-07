Сколько людей без доступа к питьевой воде, – Зеленский показал разрушения из-за теракта на ГЭС

Сотни тысяч человек остались без доступа к питьевой воде в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Российские террористы совершенно сознательно уничтожили одно из самых больших водохранилищ Украины.

Президент Владимир Зеленский показал кадры последствий подрыва Каховской ГЭС оккупантами, подчеркнув, что на оккупированной части Херсона людям нет возможности помочь, а террористы не реагируют на их просьбу.

Внимание С момента подрыва на Каховской ГЭС уровень воды уже повысился на 5 метров, – ГСЧС

Российские террористы еще раз доказали, что они представляют угрозу всему живому. Совершенно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч до сих пор там,

– отметил Владимир Зеленский.



Вода продолжает прибывать / Фото Сергея Каравайного

Он отметил, что сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде.

"Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории. На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям", – добавил президент.

По словам Зеленского, это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила, и что на самом деле Россия несет Европе и миру.



К сожалению, помочь украинские службы могут только людям на деоккупированных территориях / Фото Константина и Влады Либеровых



Вода еще некоторое время продолжит подниматься / Фото Константина и Влады Либеровых

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Важно! Военные предоставили 24 Каналу видео из беспилотника, которые зафиксировали щемящие кадры близ Олешек. На видео семья умоляет о спасении, ведь их дом почти полностью очутился под водой. Единственным местом, куда еще не дошла вода, является крыша здания.

Оккупационные власти цинично заявляют, что к ним обращений о помощи не поступало. К сожалению, наши защитники тоже не могут добраться до людей в Олешках, чтобы их эвакуировать, ведь территория оккупирована.

Херсон в воде / Фото Евгения Малолетки, Фелипе Дане, Романа Грицыны, Сергея Каравайного, Константина и Влады Либеровых

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