По состоянию на утро 7 июня наблюдается значительное повышение воды. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация с водой

По словам Хорунжого, по состоянию на утро зафиксировано повышение воды с момента аварии на ГЭС – примерно на 5 метров на посту Херсона.

А на посту Никополь – снижение воды уходило 2,2 метра. То есть сейчас на Херсоне увеличивается,

– отметил он.

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