По состоянию на утро 7 июня наблюдается значительное повышение воды. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация с водой
По словам Хорунжого, по состоянию на утро зафиксировано повышение воды с момента аварии на ГЭС – примерно на 5 метров на посту Херсона.
А на посту Никополь – снижение воды уходило 2,2 метра. То есть сейчас на Херсоне увеличивается,
– отметил он.
Что происходит из-за подрыва Каховской ГЭС: последние новости
- Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки затопленного Юга Украины. Масштабы крушения впечатляют.
- Кстати, в Скадовском районе люди жалуются, что так называемая оккупационная власть сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь. Люди буквально сидят на крышах своих домов, ожидая помощи.
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- Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Украина непременно отстроит станцию. По его словам, новая Каховская ГЭС будет построена на том же месте уже после деоккупации.
- В Министерстве аграрной политики говорят, что только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне взорвали ГЭС для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К сожалению, теракт стал причиной того, что около 80 населённых пунктов – в зоне подтопления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в зоне затопления остаются десятки тысяч человек. Он отметил, что российские оккупанты совершили наибольшее преступление экоцида за десятки лет. Реакция мира должна быть мгновенной.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает именно Россию виновной в этой катастрофе, а глава МИД Анналена Бербок вообще назвала это преступлением против гражданских.