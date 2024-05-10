Сколько уклонистов погибли в Тисе с начала войны: в ГПСУ назвали цифру
Время от времени украинские пограничники находят в реке Тиса тела мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу. В ГПСУ рассказали детали относительно текущего количества таких случаев.
Как известно, Тиса достаточно коварная река из-за своего стремительного течения. Кое-где ее высота достигает 5 метров. Всего в водоеме с начала введения в Украине военного положения пока найдены тела 28 мужчин, которые пытались незаконным способом пересечь линию границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует 24 Канал.
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Теряют жизнь из-за необдуманных действий
Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела людей, погибших. Скорее всего – это те, кто пытались убежать и направлением для этого выбрали для себя линию границы по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы – то это уже более 35 случаев,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
По его словам, Тиса это достаточно коварная река. Она имеет стремительное течение, там есть и корни деревьев, и места, куда может затягивать течение.
"Недостаточность сил у нарушителей при преодолении реки, коварные места приводят к тому, что человек теряет жизнь из-за необдуманных и бессмысленных действий по попытке незаконного пересечения границы", – говорит Демченко.
На днях пограничники вытащили из Тисы тела двух мужчин
- Украинские пограничники обнаружили в реке Тиса двух мужчин. Из-за сильного течения их удалось достать из воды только на следующий день. Пограничники сообщили, что тела заметили вечером 27 апреля.
- Однако вытащить их на поверхность смогли только утром 28 апреля. В Госпогранслужбе сообщили, что тела утопленников пограничники обнаружили тогда, когда патрулировали украинско-румынскую границу.
- К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Через высокие пороги и сильное течение достать тела из воды удалось только на утро. Сейчас личности погибших устанавливаются.
- Тогда в Госпогранслужбе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, которые пытались пересечь Тису.