Зеленский рассказал, сколько оборонных компаний работают в Украине

28 февраля состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В его рамках Владимир Зеленский рассказал, сколько оборонных предприятий сейчас работают в Украине.

Заметим, что во время открытия этого саммита глава государства предложил также провести специальный украинско-балканский Форум оборонных индустрий. Его цель – укрепить военный потенциал в регионе.

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Сколько оборонных компаний работают в Украине

Во время полномасштабной войны мы доказали, что можно выстоять и преодолеть даже врага, который казался одним из сильнейших в мире. Каждая нация может стать успешной в обороне, когда разные нации сотрудничают, а люди достаточно мотивированы, чтобы быть устойчивыми. И мы предлагаем объединить и усилить такой опыт,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что сейчас в Украине в различных сферах работают около 500 оборонных компаний. В то же время он добавил, что этого для победы в войне, развязанной Путиным, недостаточно. Также Зеленский сделал акцент и на проблемах, связанных с поставками боеприпасов. Ведь это непосредственно влияет на ситуацию на фронте.

Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с вами (Балканами – 24 Канал) и всеми партнерами. Наша правительственная команда представляет детали. И мы предлагаем провести специальный украинско-балканский Форум оборонных индустрий в Киеве или в одной из ваших столиц,

– добавил президент.

Президент Украины также отметил, что, что необходимо в дальнейшем развивать с Балканским регионом добрососедские отношения в:

логистике;

инфраструктуре;

торговле;

энергетической сфере;

политике;

противодействии российской дезинформации и попыткам дестабилизировать политические системы.

"Все то, что делает нас хорошими партнерами, одновременно делает Путина слабее. Вот почему он инвестирует так много в кризисы", – подчеркнул он.

Также во время саммита Владимир Зеленский отметил, что все понимают, что сейчас определяется путь Европы на несколько следующих поколений. Он добавил, что все мы стремимся, чтобы Европа была пространством, где каждая нация определяет сама свою судьбу.

В то же время напомнил, что в прошлом мы видели, как кто-то пытается определить судьбу других наций. И что это произошло и на Балканах, и в восточной Европе, и во всех других частях Европы. И что сейчас Владимир Путин стремится сделать то же самое. Именно поэтому его необходимо остановить.