В Нацгвардии рассказали, сколько огневых групп защищают критическую инфраструктуру

В Украине более 900 огневых групп обеспечивают защиту критической инфраструктуры Украины от российских обстрелов. Более половины из этих групп являются мобильными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Нацгвардии Украины Александра Пивненко для Интерфакс-Украина. Отмечается, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Огромное количество: военный ответил, сколько дронов россияне используют ежесуточно

Как работают огневые группы Нацгвардии

Александр Пивненко рассказал, что когда Украина получит техническую помощь, все огневые группы планируют превращать в мобильные огневые, чтобы они могли действовать более результативно.

У нас более 900 огневых групп, из них около 500 – мобильных огневых, остальные – стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность,

– сказал командующий Нацгвардии.

По его словам, сейчас американские союзники помогают Украине с усилением защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "Шахедов",

– рассказал Пивненко.

К слову, в ночь на 27 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Впоследствии в Воздушных силах подтвердили сбитие 13 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов других типов.