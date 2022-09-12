Украинская авиация нанесла удары по понтонным мостам через Ингулец и Днепр: потери врага

Российские оккупанты на Юге понесли потери. Украинские защитники нанесли более сотни огневых ударов по враждебным позициям авиацией и артиллерией.

Ситуация на Юге остается напряженной, но контролируется силами обороны. Активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии столкновения

Важно Уже почти 53 тысячи ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 12 сентября

Россияне продолжают атаковать

Оккупанты пытаются организовать контрнаступление. В течение ночи украинские позиции были дважды атакованы вражескими истребителями, ракетами и артиллерией. Россияне обстреливают населённые пункты вдоль линии столкновения и в тыловых районах.



Кроме того, российские военные обстреляли Николаевщину ракетами зенитно-ракетной системы С-300. Они попали по объекту транспортной инфраструктуры, повредили газопровод, разрушили здание магазина. В результате атак пострадавших не было. В течение ночи Криворожский и Никопольский районы также подвергались обстрелам. Повреждены частные дома, лицей и электросети.

Потери врага на Юге по состоянию на 12 сентября

По результатам ночных боев враг потерял:

10 оккупантов,

1 танк Т-72,

1 самоходную артиллерийскую установку;

1 автомобильную технику.

ВСУ поразили два понтонных моста в районе Новой Каховки и Дарьевки. Они были возведены оккупантами через Днепр и Ингулец. Теперь их дальнейшее использование невозможно.

Российские оккупанты вывели 4 надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 26 крылатыми ракетами. Вдоль крымского побережья маневрируют 3 больших десантных корабля. В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. За сутки оккупантов вытеснили еще из 20 населенных пунктов За прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Пока их берут под полный контроль. Кроме того, на освободившихся территориях проводят стабилизационные мероприятия. Заметим, что освобождение продолжается в Харьковской и Донецкой областях. В ведомстве отмечают, что российские захватчики покидают свои позиции. Более того, они убегают вглубь временно занятых территорий или вообще в россию. И эта тенденция сохраняется уже несколько дней.

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