Майор запаса сказал, сколько оккупантов надо ликвидировать, чтобы Россия действительно почувствовала потери

Россияне продолжают наступательные действия в Донецкой области, давят также в Харьковской области. Пока что у страны-агрессора есть достаточно ресурсов для наступательных операций.

Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что тех потерь, которые несет враг недостаточно, чтобы ослабить Россию. ВСУ нужно уничтожить примерно 30% от того человеческого ресурса, который имеет страна-агрессор.

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Сколько оккупантов надо ликвидировать

По словам Гетьмана, в конце мая – июня оккупанты смогут максимально использовать весь свой накопленный человеческий ресурс и стараться продвигаться вглубь украинской территории. В мае враг понес большие потери, а именно примерно 30 тысяч человек. Это 3 – 4% от того, что сейчас в России есть на войне из личного состава. Такой процент не является существенным для страны-агрессора.

Для того, чтобы российская армия существенно почувствовала потери, то мы должны уничтожить еще где-то 150 тысяч,

– подчеркнул майор запаса.

За несколько месяцев, по мнению Гетьмана, такое количество оккупантов украинская армия уничтожить не сможет. Поэтому те потери, которые сейчас имеет Россия, не помешают врагу продолжать наступательные операции. Также стоит отметить, что столько же, сколько оккупантов уничтожают ВСУ ежемесячно, отправляется новых мобилизованных россия на фронт.

Каким образом это удастся сделать

По словам майора запаса, Украина успешно уничтожает вражескую технику, в несколько раз больше, чем россияне могут поставить на линию фронта. Также ВСУ ждут вооружения партнеров и возможность перейти в позиционную оборону, то есть оборону на хорошо укрепленных позициях.

Это дает нам надежду, что за ближайшие 2 – 3 месяца мы сможем остановить продвижение россиян, а потом попытаться перехватить тактическую инициативу. Далее уже будет разговор о подготовке наших контрнаступательных действий,

– отметил Гетман.

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