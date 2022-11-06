Сколько оккупантов находится на правом берегу Херсона и где строят фортификационные сооружения

Российские войска активно имитируют "эвакуацию" на левый берег Днепра в Херсонской области. Частично эта информация соответствует действительности.

Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, правобережье Херсонщины активно покидают в первую очередь коллаборанты.

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Сейчас на правом берегу Днепра уже нет ни военного руководства оккупантов, ни центра принятия решений коллаборантов.

Они выехали в Геническ, в Скадовск, перевезли вновь созданные так называемые "министерства" – и здравоохранения, и другие. То есть сейчас их в Херсоне нет,

– сказал Соболевский.

На правом берегу Днепра остается много российских военных

Несмотря на это, по его словам, на правом берегу Днепра остается еще большое количество российских военных. В основном они базируются за пределами Херсона.

Мы можем сейчас говорить о десятках тысяч российских военных, которые все еще находятся на правобережье. По имеющейся информации, там есть минимум 20 – 25 тысяч оккупантов,

– рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

По его словам, оккупанты на правом берегу Днепра возводят фортификационные сооружения. В частности, россияне окапываются в районе Чернобаевки.

"Авиации там уже нет достаточно давно. Россияне вывезли большое количество своих военных вертолетов. Также они покинули захваченное здание аэропорта, где разворачивался великолепный чернобаевский сериал, когда десятки раз их там накрывали", – отметил Соболевский.

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Он добавил, что Чернобаевка – это не только аэропорт. И россияне все еще остаются в этом населенном пункте.

Россияне готовятся к обороне на левобережье Херсона

Также российские захватчики концентрируют огромное количество сил и средств на Кинбурнской косе. Кроме того, оккупанты развернули активную деятельность на левом берегу Днепра.

Мы видим большое количество сообщений о создании фортификационных сооружений. Там россияне ставят и бетонные заграждения, и противотанковые пирамиды. Они там готовятся к обороне,

– сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Оккупанты не позволяют людям возвращаться на правый берег

Российские оккупанты фактически остановили всю навигацию по Днепру. Они даже отбирают у людей частные плавсредства, из-за чего гражданские жители не могут переправиться с левого на правый берег Днепра.

Россияне оставили возможность выехать с правого берега на левый через речной порт коммунальным транспортом. Там есть и паром, который перевозит, если кто-то едет на собственном автомобиле. Но вернуться у людей уже нет возможности,

– рассказал Соболевский.

Он добавил, что понтонную переправу возле Антоновского моста россияне используют исключительно в своих интересах. Гражданских туда не допускают вообще.

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