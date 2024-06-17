"У них сильная мотивация": в Минюсте сказали, сколько заключенных уже освободили для участия в войне

Во время первого этапа набора ожидают, что не менее 4 тысяч осужденных изъявят желание стать добровольцами. Сейчас из украинских тюрем для участия в боевых действиях было освобождено уже 2750 осужденных мужчин.

У заключенных сильная мотивация

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. Пока что осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

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Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это часть мотива. Также они хотят защитить свою страну и перевернуть страницу,

– отметил министр.

Кого не будут мобилизовывать

Малюська объяснил, кто из заключенных мужчин не сможет мобилизоваться в армию. В частности, это те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности.

Также заключенные, которые изъявили желание служить в ВСУ, должны быть физически здоровыми и пройти психологическое обследование. Также эти мужчины должны быть не старше 57 лет, ведь это позволит ему прослужить не менее 3 лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на увольнение.

По словам Малюськи, военные командиры конкурируют между собой за добровольцев из числа бывших осужденных. Он объяснил это нехваткой живой силы.

Мобилизация заключенных

В мае этого года в Украине приняли законопроект о мобилизации осужденных. Документ предлагает предоставлять возможность привлекаться к военной службе тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжким статьям.

В то же время не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, преступления против основ национальной безопасности, а также тяжкие коррупционные преступления.

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует условие – до завершения срока наказания должно остаться не более 3 лет.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных. Сейчас в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.

. По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на конец мая, в украинских судах находилось почти 2,5 тысячи ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденных, которые захотели служить в украинской армии. Отмечалось, что 775 из них уже поступили на службу в ВСУ.