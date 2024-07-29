Космические суммы: сколько получают россияне за участие в войне против Украины

В России все меньше людей изъявляет желание идти воевать, поэтому россиян пытаются заманить в армию деньгами. Суммы, которые предлагают за подписание контракта, впечатляют.

Разовые выплаты россиянам могут даже вырасти еще больше. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. К слову, в ГУР подтвердили, что в России наблюдают серьезные мобилизационные проблемы.

Советуем посмотреть Есть разные категории: боец ВСУ рассказал об обеспечении оккупантов, которых бросают в бой

Желающих больше, денег меньше

Россия ежедневно теряет на войне ориентировочно 1000 военных. Восстанавливать эти потери становится все труднее, поскольку люди отказываются идти умирать в Украину.

В России плато по людям. Больше нет людей, которые готовы идти на войну за старые деньги. Кремль вынужден каждый раз предлагать больше денег. Минимальная сумма, которая сейчас есть на рынке "человеческого мяса" в России, это Нижневартовск. Там предлагают разово 7500 долларов,

– рассказал Иван Ступак.

Кроме того, ежемесячно будущим оккупантам должны платить в среднем по 2 тысячи долларов. Хотя интересно, что некоторые россияне, которые таки подписали контракт, жалуются на то, что обещанных денег им не выплачивают.

Максимальная сумма, которую предлагают в Москве за подписание контракта – это 22 тысячи долларов (в эквиваленте это около 2 миллионов рублей).

"Даже для Москвы это очень и очень неплохие деньги. Пока денежные предложения не заканчиваются и люди медленно, но идут. Думаю, в этом и следующем годах мы увидим суммы от 25 до 30 тысяч американских долларов, которые будут предлагать разово", – предположил экс-сотрудник СБУ.

Проект Re:Russia подсчитал, что выплаты российским военным и их родственникам за год составили сумму, эквивалентную 1,5% ВВП. Они могли составлять от 2,75 до 3 триллионов рублей,