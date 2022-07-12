Более 1,2 миллиона человек, пострадавших от военных действий, получили помощь

Более 1,2 миллиона человек, пострадавших от военных действий, по состоянию на 13 июля получили помощь. Ее выделили с гуманитарного счета Минсоцполитики в НБУ.

Марина Лазебная – министр социальной политики – заявила, что в общей сложности профинансировали более 462 миллионов гривен. На обеспечение продуктами было направлено примерно 140 миллионов гривен.

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По словам Лазебной, больше всего денег направили на удовлетворение продовольственных потребностей в:

городах, где продолжаются активные боевые действия;

деоккупированных населенных пунктах;

общинах, принявших большое количество внутренне перемещенных людей.

Кроме того, 100 миллионов гривен были направлены на программу для приобретения жилья для многодетных семей. Речь идет о людях, потерявших жилье в результате боевых действий.

Также за фактически 52 миллиона гривен обеспечили деоккупированные территории:

модульными мобильными АЗС;

горюче-смазочными материалами

Благодаря объединению ресурсов и возможностей мы имеем высокую эффективность использования средств,

– заявила Лазебна.

В Минсоцполитики подчеркнули, что вместе удалось:

эвакуировать гражданских людей из мест, где продолжаются активные боевые действия;

предоставить людям мгновенные денежные выплаты на вокзалах сразу по прибытии в относительно безопасные города;

оказать внутренне перемещенным лицам пищу и помощь;

помочь людям в местах, где продолжаются активные боевые действия;

тому подобное.

Украина получила новый транш помощи от США

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – сообщил, что Украина получила новый транш грантовой помощи от США. На этот раз говорится об 1,7 миллиардах долларов.

По словам Шмыгаля, это – уже второй грант от Штатов за последние две недели.

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