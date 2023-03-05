В Воздушных силах подсчитали, сколько авиаударов оккупанты ежедневно наносят по Украине

Российские захватчики продолжают террор гражданского населения нашего государства, подвергая опасности жизни мирных граждан ракетными атаками. В то же время в Вооруженных Силах рассказали, на сколько ракет каждый день становится меньше у врага.

Прежде всего, следует отметить, что враг для определения целей поражения использует все методы разведки, в частности радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Об этом и о том, сколько Кремль использует ракет, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Бьет дальше HIMARS: все, что известно об украинской РСЗО "Ольха-М"

Кремль скоро совсем останется без оружия

По словам Игната, путинские солдаты ежедневно используют от 30 до 40 ракет (всех типов, учитывая и С-300) для нанесения ударов по территории нашего государства. Вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать каждой воздушной тревогой, поскольку любая атака может стать массированной.

У россиян есть стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация. То есть идет определенное рассредоточение. Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома,

– подчеркнул спикер.

Кроме того, он вспомнил, что Россия сосредоточила немалый флот в Черном море. Некоторые корабли даже имеют ракеты типа "Калибр".

Воздушные Силы сбили вражеский Су-34

Оккупанты зря думают, что им удастся своими ракетами запугать украинцев и заставить их сложить оружие. В частности, Воздушные силы нашего государства ежедневно ликвидируют вражескую технику и личный состав армии Путина.

Кстати, не так давно ВСУ сбили вражеский летательный аппарат Су-34 вблизи Енакиево Донецкой области. Над городом после этого виднелся огромный столб дыма.

Захватчики вынуждены были даже прятать свои самолеты, ведь понимали, если они этого не сделают, то останутся вообще без авиации.

Как отметил Игнат, украинская авиация также работает очень активно. В то же время дипломаты продолжают вести переговоры с партнерами по предоставлению Вооруженным Силам истребителей – такое оружие поможет давать еще большую порку врагу.