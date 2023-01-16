Пока их невозможно сбить: сколько у России может быть ракет, которыми ударили по дому в Днепре
Источник:Укринформ
Во время массированной ракетной атаки 14 января российские террористы попали ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Такие ракеты используются для уничтожения авианосных групп в море.
Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны сбить не могут. В частности, за 10 месяцев войны это не удалось сделать ни разу.
К теме Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.
Сколько ракет Х-22 у России
Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни единиц.
При этом, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана России в виде оплаты долгов за газ, а часть – изрезана на металлолом.
Спикер заверил, что все российские террористы обязательно будут наказаны.
Оккупанты дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командир стал известен и его семья. Все преступники будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб,
– сказал спикер.
Он добавил, что сейчас можно легко узнать обо всех российских преступниках поименно – от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, отдававшей приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.
Последние новости из Днепра
- Число погибших в Днепре возросло до 40 человек. Также много пострадавших. Поиски людей под завалами до сих пор продолжаются. В настоящее время без вести пропали – 46 человек, из которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.
- Кроме этого, трагическая история произошла с семьей, сбежавшей от обстрелов из Никополя в Днепр. Так, супруги Ирина и Максима погибли в результате попадания ракеты в многоэтажку. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.
- Из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажку Днепра погибли две лучшие подруги Ирина и Ольга, которые в момент атаки проходили мимо дома.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на террористический российский удар по жилому дому в Днепре. Он заявил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.