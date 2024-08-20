Российские войска применили в Украине уже более 9 600 ракет и почти 14 000 дронов, – Сырский
В Украине уже более 2 лет продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия. Так, с начала этого периода враг уже применил в Украине более 9,6 тысячи ракет и почти 14 тысяч ударных дронов.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует 24 Канал.
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Сколько ракет и дронов использовали российские войска в Украине
С начала широкомасштабной агрессии противник применил более 9600 ракет и почти 14 тысяч ударных дронов. Средствами украинской ПВО уничтожено более 2400 ракет и 9200 БПЛА,
– сообщил он.
По словам главнокомандующего Сил обороны, в среднем ежедневно противник тратит до 45 тысяч боеприпасов на обстрелы наших позиций на Востоке и Юге Украины.
Также, кроме того, враг не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики, ключевых объектах промышленного комплекса и гражданской инфраструктуре.
Так, в этом контексте Александр Сырский напомнил, что в ходе массированного удара российских военных в ночь с 10 на 11 августа удалось уничтожить 58 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 15 вражеских ракет.
По его словам, ВСУ продолжают сдерживать вооруженную агрессию страны-агрессора России.
"Обстановка сложная, но контролируемая. ВСУ все делают для победы над агрессором", – подчеркнул главнокомандующий.