Сколько еще "Искандеров" и "Кинжалов" осталось у России: в Воздушных силах поразили цифрами

Россияне массированно обстреливают украинские территории, но их возможности не безграничны. В Воздушных силах подсчитали приблизительное количество оставшихся в России ракет.

Во время онлайн-конференции спикер Воздушных Сил Юрий Игнат дал оценку авиационному обеспечению российской армии. Игнат отметил, что Россия может производить ракеты самостоятельно, пишет 24 канал.

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У россиян остались 120 "Искандеров"

Юрий Игнат, ссылаясь на данные разведки, заявил, что в России осталось 120 ракет "Искандер". При этом такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.

В то же время представитель сообщил, что для поражения целей в Украине противник использует высокоточное оружие. В частности, иранские дроны-камикадзе.

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