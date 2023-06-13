Сколько ракет и "Шахедов" Россия запустила по Украине за прошедшие сутки: уточнение от Генштаба

Продолжаются 475 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики, несмотря на значительные потери, не отказываются от планов полной оккупации территории нашей страны.

В частности, оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи войны, используют тактику террора, наносят удары и совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

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Россияне продолжают циничные обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив:

16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555,

4 иранских ударных БпЛА Shahed.

Враг бил по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить:

11 крылатых ракет,

один ударный дрон.

Кроме того, захватчики нанесли 29 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате атак:

есть погибшие и раненые среди гражданских,

разрушен и поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения,

– сообщили в Генштабе.



ВСУ отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. На ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Карповичи Черниговской области,

Нововасиловка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области,

Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:

Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области,

Новоселовское Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Также они нанесли авиационные удары по населенным пунктам:

Белогоровка Луганской области,

Веселое Донецкой области.

В свою очередь, артиллерийским вражеским обстрелам подверглись:

Невское, Белогоровка Луганской области,

Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник тоже вел бесполезные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. В то же время оккупанты нанесли авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Богдановка,

Ивановское,

Дружба,

Торецк,

Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не предпринимали наступательных действий. Они нанесли авиационный удар в районе Авдеевки и осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

Авдеевка,

Северное,

Водяное,

Первомайское,

Нетайлово,

Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все 14 атак противника в районе Марьинки. Вместе с тем враг нанес в черте города авиационный удар и совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов:

Красногоровка,

Марьинка,

Георгиевка,

Макеевка,

Победа,

Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики:

нанесли авиационный удар в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка,

осуществили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток оккупанты нанесли авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и осуществили артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых:

Времовка, Новополье Донецкой области;

Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области;

Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.



Украинские защитники сдерживают российское нашествие / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне обстреливают эвакуационные пункты в Херсонской области

В затопленной Голой Пристани оккупанты обстреливают эвакуационные пункты и обвиняют в этом подразделения ВСУ. В свою очередь, оккупационные власти заставляют местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МВД РФ за якобы спасение и эвакуацию.

Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов.

– отметили в Генштабе.

Украинские бойцы продолжают наносить захватчикам потери. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

зенитно-ракетный комплекс,

артиллерийское подразделение на огневой позиции,

средство противовоздушной обороны,

станцию радиоэлектронной борьбы



Воины наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ