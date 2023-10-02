После 18 октября Иран будет иметь право продавать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, столь высока вероятность сотрудничества по передаче ракет Fateh и Zolfaghar.
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Вполне возможно
По мнению Свитана, Иран будет передавать России свои гиперзвуковые ракеты. В каком виде это уже другой вопрос. Например, крупноузловую сборку могут производить на территории агрессора.
Затем напишут на этих ракетах не Fateh-110, а некий "Бояришник – 1". Это вполне возможно. Вопрос опять же количества и применения,
– сказал военный эксперт.
Россияне производили на протяжении нескольких лет ракеты типа "Искандер", готовясь к нападению. Накопили около 1000 штук и за 18 месяцев использовали примерно такое же количество. Ориентировочно 1000 штук оккупанты изготовили к вторжению и еще где-то 250 штук изготовили за эти 1,5 года.
Какие системы лучше сбивают ракеты Fateh и Zolfaghar: смотрите видео
Противобаллистических комплексов нужно больше
Точность российских "Искандеров" желает лучшего. Такие же проблемы имеют иранские ракеты Fateh и Zolfaghar. Для этих ракет фактически нет целей, ведь они не могут точно попасть, а круговое отклонение иногда составляет сотни метров.
Россияне имеют 250 "Искандеров" и получат еще 100 – 200 Fateh и Zolfaghar. У иранцев их тоже немного,
– отметил Свитан.
Иран на пороге войны на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли будет отдавать более 10 – 20% своих боевых запасов. Иран тоже накапливает ракеты, причем не только для защиты, но и для нападения
"Большого снабжения точно не будет, а для нас или "Искандер" 500 километровый, или Fateh-110 300 километровый, или Zolfaghar под 700 километров в целом большого значения не имеет. Эти ракеты хорошо сбиваются ПВО, в том числе системами SAMP/T и Patriot. Нам нужно просить у партнеров увеличение количества противобаллистических комплексов", – добавил военный эксперт.
Передача иранских ракет России: последние новости
- Государство-агрессор планирует закупить иранские баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar. Такие ракеты трудно перехватывать, ведь они обладают большой скоростью полета. Россия активно исчерпывает запасы своих ракет, поэтому ищет способы пополнения резервов.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что Украина совместно с партнерами делает все возможное и невозможно для того, чтобы не допустить передачи иранских гиперзвуковых ракет.
- Вряд ли решение Ирана о передаче ракет России зависит от санкций Запада, предположил российский оппозиционер Марк Фейгин. Вероятно, Тегеран хочет получить от Москвы ядерные технологии или материалы для лабораторных исследований, поэтому ждет, когда Кремль сделает этот "решительный" шаг.