После 18 октября Иран будет иметь право продавать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, столь высока вероятность сотрудничества по передаче ракет Fateh и Zolfaghar.

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Вполне возможно

По мнению Свитана, Иран будет передавать России свои гиперзвуковые ракеты. В каком виде это уже другой вопрос. Например, крупноузловую сборку могут производить на территории агрессора.

Затем напишут на этих ракетах не Fateh-110, а некий "Бояришник – 1". Это вполне возможно. Вопрос опять же количества и применения,

– сказал военный эксперт.

Россияне производили на протяжении нескольких лет ракеты типа "Искандер", готовясь к нападению. Накопили около 1000 штук и за 18 месяцев использовали примерно такое же количество. Ориентировочно 1000 штук оккупанты изготовили к вторжению и еще где-то 250 штук изготовили за эти 1,5 года.

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Противобаллистических комплексов нужно больше

Точность российских "Искандеров" желает лучшего. Такие же проблемы имеют иранские ракеты Fateh и Zolfaghar. Для этих ракет фактически нет целей, ведь они не могут точно попасть, а круговое отклонение иногда составляет сотни метров.

Россияне имеют 250 "Искандеров" и получат еще 100 – 200 Fateh и Zolfaghar. У иранцев их тоже немного,

– отметил Свитан.

Иран на пороге войны на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли будет отдавать более 10 – 20% своих боевых запасов. Иран тоже накапливает ракеты, причем не только для защиты, но и для нападения

"Большого снабжения точно не будет, а для нас или "Искандер" 500 километровый, или Fateh-110 300 километровый, или Zolfaghar под 700 километров в целом большого значения не имеет. Эти ракеты хорошо сбиваются ПВО, в том числе системами SAMP/T и Patriot. Нам нужно просить у партнеров увеличение количества противобаллистических комплексов", – добавил военный эксперт.

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