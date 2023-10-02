Після 18 жовтня Іран матиме право продавати ракети та пов'язані з ними технології без міжнародного контролю. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, настільки висока ймовірність співпраці щодо передачі ракет Fateh й Zolfaghar.

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Цілком можливо

На думку Світана, Іран передаватиме Росії свої гіперзвукові ракети. У якому вигляді це вже інше питання. Наприклад, великовузлове складання можуть робити на території агресора.

Потім напишуть на цих ракетах не Fateh-110, а якийсь "Бояришник – 1". Це цілком можливу. Питання знову ж таки кількості й застосування,

– сказав військовий експерт.

Росіяни виготовляли впродовж кількох років ракети типу "Іскандер", готуючись до нападу. Накопичили близько 1000 штук й за 18 місяців використали приблизно таку ж кількість. Орієнтовно 1000 штук окупанти виготовили до вторгнення й ще десь 250 штук виготовили протягом цих 1,5 року.

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Протибалістичних комплексів треба більше

Точність російських "Іскандерів" бажає кращого. Такі ж проблеми мають іранські ракети Fateh й Zolfaghar. Для цих ракет фактично немає цілей, адже вони не можуть точно влучити, а колове відхилення іноді становить сотні метрів.

Росіяни мають 250 "Іскандерів" й отримають ще 100 – 200 Fateh й Zolfaghar. В іранців їх теж небагато,

– зазначив Світан.

Іран на порозі великої війни на Близькому Сході, тому навряд чи віддаватиме більш як 10 – 20% своїх бойових запасів. Іран теж накопичує ракети, причому не тільки для захисту, а й для нападу

"Великого постачання точно не буде, а для нас чи "Іскандер" 500 кілометровий, чи Fateh-110 300 кілометровий, чи Zolfaghar під 700 кілометрів у цілому великого значення не має. Ці ракети добре збиваються ППО, зокрема системами SAMP/T й Patriot. Нам треба просити у партнерів збільшення кількості протибалістичних комплексів", – додав військовий експерт.

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