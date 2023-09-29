Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що загалом Іран зараз буде маневрувати між Китаєм та США, зважаючи на їхні пропозиції. Це досить типова поведінка для східних країн.

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Що Китай запропонував Ірану

Як наголосив Осипенко, Пекін пропонує стабільні продажі іранської нафти до Китаю упродовж 25 років. Це означає, що Тегеран застрахував себе на цей період часу – він точно отримуватиме прибутки до бюджету.

Сполучені Штати усвідомлюють цю ситуацію. Тому, можливо, їм потрібно зробити кращу пропозицію, щоб Іран метнувся ближче до США,

Вашингтону треба це враховувати і кращу пропозицію зробити. Іран обиратиме між Китаєм та США в контексті того, хто дасть більше. Але все одно ментально Тегеран перебуває на боці авторитарних режимів. У них не демократія,

– зауважив Осипенко.

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Співпраця Росії та Ірану: коротко