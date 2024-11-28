До Москвы точно достанут: какие ракеты помогут Украине еще больше поражать аэродромы России

Чтобы контролировать большую часть российских аэродромов и иметь возможность бить по ним ВСУ в частности нужны ракеты JASSM с дальностью поражения 370 – 950 километров. В Украине есть механизмы для их запуска в виде самолетов F-16.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что сейчас для Украины оптимальный вариант – это сделать запрос именно на получение ракет JASSM.

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Условия для запуска ракет Tomahawk

Военный эксперт объяснил, что даже одного самолета F-16 будет достаточно, чтобы отработать по вражескому объекту несколькими ракетами JASSM.

"Один самолет F-16 может поднимать 2 таких ракеты. До Москвы они точно достанут. Относительно Tomahawk ситуация сложнее. Этой ракете полсотни лет, именно с нее почти все советские и российские ракеты "срисованы": Х-55, Х-555, "Калибр", Х-101. Ее будет очень сложно запустить, воздушного и корабельного механизмов для этого в Украине нет", – заметил Свитан.

Наземный механизм запуска Tomahawk, по словам Свитана, предусматривает развертывание корабельных пусковых установок Mk-41, как это сделали поляки, разместив на своей территории систему дальнего противобаллистического контроля.

Эта установка, как пояснил военный эксперт, многофункциональна. С ее помощью можно запускать в том числе Tomahawk.

Только после того, как на территории Украины будет размещена такая установка или подобная ей, можно делать запрос на получение Tomahawk,

– отметил Свитан.

Сколько ракет нужно ВСУ

Storm Shadow и SCALP насчитывается сотни различных модификаций (дальность поражения 270, 560 километров), а вот JASSM изготовлено ориентировочно тысячи единиц.

Если говорить о Storm Shadow и SCALP, то ВСУ могли бы получить десятки этих ракет, а JASSM – сотни единиц. На 1 объект уровня аэродрома или арсенала нужно ориентировочно 10 ракет,

– отметил Свитан.

По словам военного эксперта, на расстоянии до 300 километров в России размещается более 200 военных объектов. Чтобы полноценно отработать по ним, ВСУ необходимо больше 2 тысяч ракет.

Напомним, парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию и призвала членов Альянса передать Украине ракеты средней дальности поражения (1000 – 5500 километров). Среди таких ракет – Tomahawk.