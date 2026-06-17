Запасы почти исчерпаны: сколько ракет "Орешник" осталось у россиян

Страна-агрессор не упускала возможности похвастаться своим вооружением, которому якобы нет аналогов в мире. Одним из таких видов вооружения, в частности, стала баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Их Путин запускал по Украине уже несколько раз.

Поэтому возник вопрос: сколько ещё ракет "Орешник" осталось в арсенале россиян. Эту информацию проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW).

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Что известно о запасах "Орешника" в России?

Первое испытание ракеты состоялось еще в ноябре 2024 года. Тогда враг нанес удар по Днепру. Украинская частная компания Dallas Analytics сообщила, что после этой атаки российский диктатор отдал приказ ускорить производство еще 4 таких ракет.

С тех пор оккупанты выпустили по Украине 3 из 4 изготовленных "Орешников":

одна ракета ударила по Львовской области ночью 9 января;

еще один "Орешник" "прилетел" в Белую Церковь Киевской области во время массированного обстрела 24 мая;

в ту же ночь произошло падение третьей ракеты на временно оккупированной территории Донецкой области.

Таким образом, аналитики приходят к выводу, что в России, вероятно, осталась только одна боеспособная ракета "Орешник".

В чём проблема "Орешника"?

По данным компании Dallas Analytics, источник в Министерстве обороны России сообщил, что предприятия, задействованные в производстве этих ракет, якобы нарушали установленные процедуры контроля качества, чтобы уложиться в сроки, определенные Кремлем.

Кроме того, компания получила документы о российских закупках за март 2025 года. Из них следует, что неисправности советского авиационного гироскопа ГУ-503 могли влиять на работу системы наведения ракеты.

Из-за этих технических проблем ракета могла отклоняться от заданной цели на десятки километров. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на сокращение запасов такого вооружения, Россия, вероятно, будет и в дальнейшем пытаться поддерживать производство "Орешника".

Интересно! В селе Капустин Яр в Астраханской области, где расположен один из ключевых российских ракетных полигонов, годами не могут решить проблему централизованного водоснабжения. Так, из-за нехватки воды часть жителей зимой вынуждена использовать талый снег для бытовых нужд.



Аналитики оценивают стоимость одной "Орешника" в десятки миллионов долларов, тогда как на строительство водопровода для местных жителей требуется около 80 миллионов рублей, которых власти до сих пор не нашли.