Минобороны показало ракетный запас России: в Воздушных силах оценили угрозу

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал инфографику, где указано сколько ракет осталось в России. Сообщалось, что запасов хватает еще для 3 – 4 массированных атаки.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, что Резников обнародовал остатки ракетного арсенала в России.

Интересно Сколько ракет сейчас может производить Россия: военный эксперт назвал приблизительные цифры

Данные условны, но действительны

Игнат отметил, что такая информация впервые была обнародована публично, потому что запрос общества очевиден, люди постоянно спрашивают, сколько ракет осталось в России. Данные до этого отличались, каждый источник информации имел свои данные, Западная разведка тоже. В общем, здесь данные условные, но они соответствуют действительности.

"Искандеров" меньше, "Калибров" меньше. Кроме того, есть данные о том, какие ракеты россияне еще производят. Если Х-555, которых у них осталась половина, они не производят, то Х-101 могут производить. То есть, пополнять запасы они могут,

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Ракеты С-300 и их использование

Он продолжил, что ракет существенно уменьшилось, потому что оккупанты не рассчитывали биться уже практически 9 месяцев. Для такой страны, как Россия, ракет очень мало. В достаточном количестве только ракеты С-300, но их и в Украине было много.

"Россия использует их как оружие терроризма. По баллистической траектории пускают зенитную ракету. Чем больше расстояние, тем больше неточность. Поэтому они и бьют по мирным гражданам", – подчеркнул Игнат.

Игнат оценил угрозу ракетного запаса России: смотрите видео

Иранские дроны

По его словам, кроме ракетной угрозы, есть еще и угроза дронов. Было объявлено о том, что в России будет построен завод по производству иранских дронов, и многие спрашивают, сколько времени нужно на строительство завода. Сейчас это можно сделать очень быстро, кроме того, россияне могут складывать эти дроны как самолетики, просто получая комплекты.

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, говорится об иранской проблеме, куда присоединился и Израиль уже и другие страны, дает нам право надеяться, что Россия не будет получать оружие от Ирана.

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости