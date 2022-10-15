Более 6 тысяч единиц: Черник подробно объяснил, какой на самом деле ракетный потенциал России
Россия продолжает обстреливать Украину ракетами, хотя по некоторым подсчетам ее арсенал уже должен почти иссякнуть. Однако, к сожалению, этого смертоносного оружия у врага есть еще немало.
Россия еще имеет около 2 тысяч ракет
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он пояснил, что по состоянию на начало полномасштабной войны против Украины у России было 9 классов стратегических неядерных ракет, начиная от "Точки-У" с дальностью стрельбы до 120 километров, заканчивая Х-101 с дальностью стрельбы до 5 тысяч километров.
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По его словам, в общем количество всех ракет составляло 6 – 7 тысяч единиц. Более точную цифру назвать сложно, поскольку данные из открытых источников существенно отличаются. За более чем 7 месяцев полномасштабной войны Россия использовала уже более 4 тысяч или в пределах 4 тысяч этих неядерных ракет. Да, это большинство, но ориентировочно оставшиеся 2 тысячи ракет – это тоже очень много и серьезно.
Кроме того, оккупанты активно обстреливают украинские населенные пункты из зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для сбивания воздушных целей. В феврале у России было 1,5 тысячи таких пусковых установок, и еще не менее 2 – 3 тысяч ракет к ним.
Каких ракет не хватает оккупантам
О чем идет речь, когда говорят, что ракеты в России заканчиваются? Заканчиваются высокоточные качественные ракеты, такие как "Искандер", "Калибр" и Х-101. Действительно, они заканчиваются. Почти 70%, а по "Искандеру" – 90%, использовано,
– подчеркнул Черник.
Он отметил, что ракету Х-101 можно считать высокоточной, несмотря на то, что ее вероятное отклонение от цели – это 10 – 20 метров. Дело в том, что она имеет дальность пуска до 5 тысяч километров, а к тому же является крылатой ракетой, которая маневрирует и избегает ударов ПРО.
Может ли Россия производить ракеты
Как пояснил военный эксперт, страна-агрессор до сих пор имеет определенный потенциал для запуска конвейера, хотя и не в том количестве, которое ей нужно. Речь идет об изготовлении 1 – 2 ракет на 1,5 недели, и это с необходимостью в 10 единиц в день.
"Но этот потенциал есть. То есть пусть несколько штук в месяц, но они будут их производить и применять против Украины", – подчеркнул Черник.
Завтра ничего не кончится
Военный корреспондент заметил, что разговорами о том, что российские ракеты заканчиваются, мы искажаем реальность, надеясь, что условно завтра закончатся и обстрелы. Однако это заблуждение – акцентировать нужно на другом.
Первое – делать все возможное для наращивания нашей ПВО. И второе – акцентировать не на том, что завтра все закончится, а на том, чтобы заботиться о своей безопасности и объективно оценивать реальность, то есть сохранять здравый смысл,
– подытожил Петр Черник.
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Последние ракетные обстрелы Украины
- Утром 15 октября оккупанты снова обстреляли Киевскую область. Было попадание в объект критической инфраструктуры – он получил серьезные разрушения. В связи с этим в Киевской области предупредили о возможном отключении электроснабжения.
- Кроме того, в это утро нанесли очередной удар по Запорожью – россияне выпустили по городу 10 ракет с ЗРК С-300. Разрушения и повреждения также получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.
- Били по Запорожью и накануне – утром 14 октября. В результате пострадала инфраструктура, а на местах попадания начались пожары.