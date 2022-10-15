Росія досі має ще близько 2 тисяч ракет

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що станом на початок повномасштабної війни проти України Росія мала 9 класів стратегічних неядерних ракет, починаючи від "Точки-У" із дальністю стрільби до 120 кілометрів, закінчуючи Х-101 із дальністю стрільби до 5 тисяч кілометрів.

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За його словами, загалом кількість усіх ракет складала 6 – 7 тисяч одиниць. Більш точну цифру назвати важко, оскільки дані з відкритих джерел суттєво відрізняються. За понад 7 місяців повномасштабної війни Росія використала вже понад 4 тисячі або в межах 4 тисяч цих неядерних ракет. Так, це більшість, але орієнтовно 2 тисячі ракет, які залишилися – це також дуже багато і серйозно.

Окрім того, окупанти активно обстрілюють українські населені пункти з зенітно-ракетних комплексів С-300, призначених для збивання повітряних цілей. У лютому Росія мала 1,5 тисячі таких пускових установок, і ще щонайменше 2 – 3 тисячі ракет до них.

Яких ракет бракує окупантам

Про що йдеться, коли кажуть, що ракети в Росії закінчуються? Закінчуються високоточні якісні ракети, такі як "Іскандер", "Калібр" і Х-101. Дійсно, вони закінчуються. Майже 70%, а по "Іскандеру" – 90%, використано,

– наголосив Черник.

Він зауважив, що ракету Х-101 можна вважати високоточною, попри те, що її ймовірне відхилення від цілі – це 10 – 20 метрів. Річ у тім, що вона має дальність пуску до 5 тисяч кілометрів, а до того ж є крилатою ракетою, що маневрує і уникає ударів ПРО.

Чи може Росія виготовляти ракети

Як пояснив військовий експерт, країна-агресорка досі має певний потенціал для запускання конвеєра, хоч і не в тій кількості, що їй потрібна. Мова йде про виготовлення 1 – 2 ракет на 1,5 тижня, і це з потребою у 10 одиниць на день.

"Але цей потенціал є. Тобто нехай кілька штук на місяць, але вони будуть їх виготовляти і застосовувати проти України", – підкреслив Черник.

Завтра нічого не закінчиться

Військовий кореспондент зауважив, що розмовами про те, що російські ракети закінчуються, ми викривляємо собі реальність, сподіваючись, що умовно завтра закінчаться і обстріли. Однак це хибна точка зору – акцентувати потрібно на іншому.

Перше – робити все можливе для нарощування нашої ППО. І друге – акцентувати не на тому, що завтра все закінчиться, а на тому, щоб дбати про свою безпеку і об'єктивно оцінювати реальність, тобто зберігати здоровий глузд,

– підсумував Петро Черник.

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