Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Кроме того, она добавила, что по состоянию на обед 4 мая количество ракетоносителей уменьшилось с 4 до 2 единиц.
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Угроза ракетных ударов до сих пор высока
Гуменюк подчеркнула, что общее количество ракет типа "Калибр", готовых к применению, составляет 16 единиц. Поэтому уровень угрозы ракетных ударов по Украине остается высоким.
Вместе с тем спикер добавила, что запасы ракет у врага все меньше.
Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить этот "красный предел", за которым начинается стратегический запас ракет, которого не стоит затрагивать.
– сказала Гуменюк.
Напомним, что не следует игнорировать воздушные тревоги. Гуменюк призвала украинцев быть особенно осторожными, ведь накануне 9 мая оккупанты интенсивнее обстреливают нашу страну.
Россия ночью атаковала Украину дронами: коротко
- В ночь на 4 мая российские захватчики еще раз выпустили по Украине иранские дроны-камикадзе. Под ударом попали Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
- В Одессе 3 "Шахиды" попали в общежития одного из учебных заведений. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул в результате попадания, был ликвидирован.
- По предварительной информации, по Запорожью оккупанты ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали кое-где перепады напряжения. Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома. Взрывной волной у них выбиты стекла и изуродованы кровли. Среди пострадавших нет.
- Атаку Киевщины оккупанты совершили с применением БпЛА типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Пока все данные уточняются.
- В то же время в Воздушных силах не подтвердили использование Россией баллистических ракет, о которых ранее отмечал Попко.