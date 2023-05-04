Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Кроме того, она добавила, что по состоянию на обед 4 мая количество ракетоносителей уменьшилось с 4 до 2 единиц.

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Угроза ракетных ударов до сих пор высока

Гуменюк подчеркнула, что общее количество ракет типа "Калибр", готовых к применению, составляет 16 единиц. Поэтому уровень угрозы ракетных ударов по Украине остается высоким.

Вместе с тем спикер добавила, что запасы ракет у врага все меньше.

Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить этот "красный предел", за которым начинается стратегический запас ракет, которого не стоит затрагивать.

– сказала Гуменюк.

Напомним, что не следует игнорировать воздушные тревоги. Гуменюк призвала украинцев быть особенно осторожными, ведь накануне 9 мая оккупанты интенсивнее обстреливают нашу страну.

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