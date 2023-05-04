Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Крім того, вона додала, що станом на обід 4 травня кількість ракетоносіїв зменшилась з 4 до 2 одиниць.
Дивіться також Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у морі: Гуменюк попередила про можливі нові атаки
Загроза ракетних ударів досі висока
Гуменюк наголосила, що загальна кількість ракет типу "Калібр", готових до застосування, становить 16 одиниць. Тому рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим.
Разом з тим речниця додала, що запаси ракет у ворога дедалі менші.
Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю "червону межу", за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись,
– сказала Гуменюк.
Нагадаємо, що не варто ігнорувати повітряні тривоги. Гуменюк закликала українців бути особливо обережними, адже напередодні 9 травня окупанти інтенсивніше обстрілюють нашу країну.
Росія вночі атакувала Україну дронами: коротко
- У ніч проти 4 травня російські загарбники вкотре випустили по Україні іранські дрони-камікадзе. Під ударом потрапили Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області.
- В Одесі 3 "Шахіди" влучили у гуртожитки одного з навчальних закладів. На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, ліквідували.
- За попередньою інформацією, по Запоріжжю окупанти вдарили ракетами С-300. Вибухи спричинили подекуди перепади напруги. Крім того, у результаті атаки пошкоджено приватні будинки. Вибуховою хвилею в них вибито шибки та понівечено покрівлі. Серед людей постраждалих немає.
- Атаку Київщини окупанти здійснили із застосуванням БпЛА типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БпЛА були знищені. Наразі усі дані уточнюються.
- Водночас у Повітярних силах не підтвердили використання Росією балістичних ракет, про які раніше зазначав Попко.