Черник прокомментировал, насколько велик ракетный потенциал России
У россиян есть 9 классов ракет: от Точки-У до Х-101, которые вчера россияне активно применяли, к слову, Х-101 – самые дорогие ракеты в их арсенале, одна боеголовка стоит 16 миллионов долларов.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что к началу российско-украинской войны неядерных ракет в России было примерно 6 500 – 7 тысяч, но это открытые данные, поэтому смело можно прибавлять еще 20%.
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По состоянию на данный момент Россия уже применила около 5 тысяч снарядов. Итак, мы можем прийти к выводу, что 1 500 – 2 тысячи у них еще есть,
– отмечает Черник.
Стоит отметить, что одна из ракет Х-101, которую сбили наши силы ПВО – была изготовлена во второй декаде 2022 года.
Сколько ракет производит Россия
Следовательно, Петр Черник уверен, что мы можем утверждать – россияне постоянно производят новые снаряды и ежедневная потребность врага – 10 ракет, а изготовить они могут 1-2 в неделю.
То есть, такого массового производства, как им нужно – нет. К слову, сейчас США приняли новый пакет санкций. Но это займет время, разумеется.
"На мой взгляд, массовые запуски ракет с перерывом в 3-4 недели вполне реалистичны. Но можно отметить, что российский стратегический ядерный потенциал подорван и восстановлению не подлежит", – резюмирует специалист.
Вдобавок к атакам по Украине – россияне обстреляли и Польшу
- 15 ноября польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты. Предварительно известно о по меньшей мере 2 погибших.
- Как сообщают пропагандистские СМИ, в минобороны России заявили, что "это открытая провокация". Оккупанты подчеркивают, что "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было".
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.
- 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. По данным СМИ, такое мнение придерживается и президент США Джо Байден. При этом генсек НАТО подчеркнул, что Украина не виновата в случившемся. Виновна за гибель 2 человек лежит на России.
- Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Мол, доказательств того, что снаряд запустили россияне – нет. Кроме того, по его словам, признаков нападения на Польшу не зафиксировали.