В ОВА сказали, сколько ракет сбили над Львовской областью

Ночью 6 июня россияне атаковали Львовскую область ударными дронами и ракетами. Работала противовоздушная оборона.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, сколько ракет сбили 6 июня. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сколько ракет сбили на Львовщине 06.06.2025

Председатель ОВА заявил, что ночью над Львовской областью сбили 3 вражеские ракеты.

"Низкий поклон за это нашим защитникам неба", – написал Козицкий.

Заметим, россияне атаковали Львовскую область беспилотниками и крылатыми ракетами. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе. Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. Работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Начальник ОВА заверил, что системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режиме.

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