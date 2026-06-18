На возвращение из СЗЧ по новой программе уже подано более 500 рапортов, – Минобороны

В Украине запущена новая программа возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ). С момента начала её действия военные уже подали более 500 рапортов.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой.

Читайте также Должен был прибыть на службу через 72 часа: суд вынес приговор мужчине, совершившему повторное самовольное отсутствие

Сколько военных подали рапорты о возвращении?

В Минобороны рассказали, что механизм возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть, вызвал значительный интерес уже с первых дней после запуска.

Только с субботы подано более 500 рапортов о возвращении после самовольного ухода, из которых 99 уже одобрены,

– отметил Берестовой.

По его словам, также были зафиксированы первые случаи фактического зачисления военнослужащих в подразделения. В частности, первые два рапорта на пехотно-штурмовой контракт одобрила 39-я отдельная бригада морской пехоты.

Как подчеркнул представитель Минобороны, это лишь подтверждает, что новый механизм возвращения на службу уже работает на практике.

По количеству поданных и согласованных рапортов мы видим, что военнослужащие активно пользуются сервисом. Это означает, что цифровой инструмент работает в соответствии с замыслом,

– подытожил чиновник.

Напомним, возвращение военнослужащих из СЗЧ стало одним из элементов первого этапа реформы комплектования.

В соответствии с введенными изменениями добровольцам больше не нужно проходить через военную службу правопорядка или батальоны резерва. Вместо этого после подачи заявки и ее согласования военной частью у человека есть 72 часа, чтобы прибыть к месту службы. Для сопровождения участников программы также работает отдельный колл-центр, который оказывает помощь на всех этапах возвращения.