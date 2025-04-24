Россия уже теряет огромные деньги ежесуточно: что может усложнить Кремлю финансирование войны

Из-за падения цен на нефть Россия ежедневно теряет миллионы долларов. Впрочем, это может лишь усложнить для Кремля ведение войны против Украины, но не остановить ее полностью.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснил, что рыночная цена на нефть вернулась к уровню, который был установлен после решения стран-членов ОПЕК о сокращении квот на добычу. Сначала цена снизилась с 75 до 67 долларов за баррель.

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Сейчас стоимость составляет 68 долларов – то есть примерно столько же, сколько стоила, когда ОПЕК только анонсировала свое решение.

Остановит ли войну падение цен на нефть

"Из-за отсутствия американских пошлин Россия не понесет значительных потерь. Речь идет о примерно 50 – 60 миллионов долларов ежедневно недополученной прибыли. Конечно, для рядового человека это колоссальные суммы, но в масштабах экономики России этого недостаточно, чтобы существенно уменьшить ее нефтегазовые доходы", – пояснил Рябцев.

По его словам, сейчас следует ожидать дальнейших решений, в частности от администрации США. Важно выяснить, действительно ли Дональд Трамп намерен ввести эти пошлины, или, возможно, его советники, которые имеют трезвую оценку ситуации, убедили его отказаться от этого шага.

По мнению эксперта, прекращение войны в Украине не связано с ценой на нефть, а зависит от воли одного конкретного лица в руководстве России.

Я считаю, что даже если нефть не будет стоить ничего, этот человек все равно будет продолжать отправлять войска на территорию Украины. Поэтому вряд ли изменения на нефтяном рынке могут остановить финансирование войны,

– отметил Рябцев.

Он также добавил, что повлиять на способность России финансировать войну можно, но только усложнив этот процесс. Для этого пошлины, о которых заявляли в США, должны реально заработать. Поскольку их введение пока отложено, очевидного влияния на рынок пока нет.