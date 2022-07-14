Всего 8% россиян готовы жертвовать деньги в поддержку армии

По данным исследования, только 8,4% респондентов из России заявили, что готовы отдать 10% заработка в поддержку своей армии. Более половины опрошенных не готовы помочь даже малейшими пожертвованиями.

Об этом пишут росСМИ, опираясь на данные исследования проекта "Хроника". По их данным, снизилось также количество россиян, поддерживающих войну в Украине.

Читайте также россияне попытались бомбить Змеиный, но попали в море: происходившее на Юге 13 июля

Поддержка войны среди россиян снижается

По данным исследования, 63,4% россиян не готовы делиться с армией своим заработком. Только 8,4% готовы отдать 10% своего заработка.

Кроме того, снизился уровень поддержки войны в российском обществе. Показатель упал на 9% – с 64% до 55%. Каждый 7-й сторонник войны в Украине стал сомневаться в целесообразности действий политического руководства или вовсе осудил вторжение.

Украинцы активно донатят армии

Пока россияне метаются в своем решении поддерживать или не поддерживать войну, украинцы активно наносят удары по их составам с техникой. И участвует в этом не только армия, но и простые граждане, активно помогающие постоянными донатами и волонтерской деятельностью.

Проект UNITED24, который был создан для сбора средств для Украины, запустил совместное финансирование проекта "Армии дронов", в рамках которого нашим солдатам закупят новые боевые птицы. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, за неделю совместными усилиями удалось собрать 400 миллионов гривен.

Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен. Только через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов. В то же время представители компании так умилились единством украинцев, что решили бесплатно отправить 3 БПЛА на украинский фронт.

В общей сложности, по состоянию на конец июня, фонд Притулы собрал более миллиарда гривен в помощь армии.

Обратите внимание – россия отказалась возвращать 400 лизинговых самолетов: смотрите видео