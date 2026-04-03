Россию ожидает более тысячи новых похорон: потери врага на 3 апреля
Оккупанты продолжают весенне-летнюю наступательную кампанию на фронте. Она оборачивается для них большими потерями людей и техники.
С начала года и на конец марта Россия потеряла 89 000 солдат убитыми или тяжело ранеными. В то же время из запланированных на 2026 год 409 000 мобилизованных врагу удалось набрать лишь около 80 000, что составляет примерно 20 – 22%.
Сколько российских солдат и техники уничтожено?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1 301 260 (+1 230) человек;
- танков – 11 833 (+3);
- боевых бронированных машин – 4340 (+6);
- артиллерийских систем – 39 293 (+65);
- РСЗО – 1 713 (+0);
- средства ПВО – 1338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 214 629 (+1 236);
- крылатые ракеты – 4 491 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 86 950 (+177);
- специальная техника – 4109 (+2).
Потери России на войне на 3 апреля 2026 года / Фото Генштаб
Ликвидация захватчиков и их потенциала: последние новости
31 марта в Крыму россияне самоликвидировались. Там разбился военный самолет Ан-26 с 29 пассажирами. Известно, что среди погибших – генерал-лейтенант Александр Отрощенко и шестеро офицеров.
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Атака на объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 килограммов.
Силы обороны Украины поразили предприятие "Стрела" в Брянской области России, которое производит комплектующие к крылатым ракетам.
Украина осуществила удары по Алчевскому металлургическому комбинату. Кроме того, были прилеты по военному эшелону и пусковой установке ЗРК С-400.