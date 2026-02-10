Почти тысяча оккупантов легла в землю: потери врага на 10 февраля
- Силы обороны Украины сообщили о потерях России с начала вторжения: 1 247 580 человек, 11 654 танков, 24 013 боевых бронированных машин.
- Также уничтожено 37 056 артиллерийских систем, 435 самолетов, 347 вертолетов и 127 962 БпЛА.
Российская агрессия против Украины продолжается. Силы обороны Украины наносят врагу существенные потери.
С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 1 248 560 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери понесла Россия в войне?
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1 248 560 (+980) человек;
- танков – 11 656 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 018 (+5);
- артиллерийских систем – 37 089 (+33);
- РСЗВ – 1 637 (+0);
- средств ПВО – 1 297 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198);
- крылатых ракет – 4 270 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 734 (+182);
- специальной техники – 4 070 (+1).
Потери россиян в войне на 9 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба
Последние новости о потерях россиян
️️Подразделения Сил обороны нанесли удары по военным объектам России в ночь на 9 февраля.
В Судже Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск России. В Новоалексеевке, что на оккупированной части Херсонщины, под прицелом оказался склад боеприпасов.
Батальон "Гатило" ВСУ провел успешную операцию на Харьковщине, взорвав опорный пункт оккупантов в поселке Каменка.
Для уничтожения вражеского укрытия применили комплексную тактику с серией атак FPV-дронами, чтобы достать его из глубоких схрон.