Еще 1110 "демобилизованных" оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 16 июля

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, украинским военным удается наносить ему огромные потери. По состоянию на 16 июля убитыми или ранеными являются более 560 тысяч российских захватчиков.

Не отстают наши защитники в уничтожении вражеского вооружения. Так, недавно были поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков.

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Потери оккупантов в цифрах

личного состава – 561400 (+1110) человек;

танков – 8227 (+13);

боевых бронированных машин – 15862 (+36);

артиллерийских систем – 15368 (+44);

РСЗО – 1119 (+0);

средства ПВО – 892 (+0);

самолетов – 361 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12193 (+45);

крылатые ракеты – 2398 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 20 680 (+57);

специальная техника – 2577 (+8);

Отметим, что Россия сама не жалеет своих людей. По сообщению The Telegraph, она бросает своих раненых солдат на "мясные штурмы". Отправляет даже тех, кто на костылях.