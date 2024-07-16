Еще 1110 "демобилизованных" оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 16 июля

16 июля 2024, 07:12
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Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, украинским военным удается наносить ему огромные потери. По состоянию на 16 июля убитыми или ранеными являются более 560 тысяч российских захватчиков.

Не отстают наши защитники в уничтожении вражеского вооружения. Так, недавно были поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков.

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Потери оккупантов в цифрах

  • личного состава – 561400 (+1110) человек;
  • танков – 8227 (+13);
  • боевых бронированных машин – 15862 (+36);
  • артиллерийских систем – 15368 (+44);
  • РСЗО – 1119 (+0);
  • средства ПВО – 892 (+0);
  • самолетов – 361 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12193 (+45);
  • крылатые ракеты – 2398 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 680 (+57);
  • специальная техника – 2577 (+8);

Отметим, что Россия сама не жалеет своих людей. По сообщению The Telegraph, она бросает своих раненых солдат на "мясные штурмы". Отправляет даже тех, кто на костылях.

Автор: Анастасія Колеснікова