Еще 1110 "демобилизованных" оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 16 июля
16 июля 2024, 07:12Читати новину українською
Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, украинским военным удается наносить ему огромные потери. По состоянию на 16 июля убитыми или ранеными являются более 560 тысяч российских захватчиков.
Не отстают наши защитники в уничтожении вражеского вооружения. Так, недавно были поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков.
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Потери оккупантов в цифрах
- личного состава – 561400 (+1110) человек;
- танков – 8227 (+13);
- боевых бронированных машин – 15862 (+36);
- артиллерийских систем – 15368 (+44);
- РСЗО – 1119 (+0);
- средства ПВО – 892 (+0);
- самолетов – 361 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12193 (+45);
- крылатые ракеты – 2398 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 680 (+57);
- специальная техника – 2577 (+8);
Отметим, что Россия сама не жалеет своих людей. По сообщению The Telegraph, она бросает своих раненых солдат на "мясные штурмы". Отправляет даже тех, кто на костылях.