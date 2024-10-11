Более 1100 оккупантов и вертолет: потери врага по состоянию на 11 октября
11 октября 2024, 07:45Читати новину українською
Источник:Генштаб
Украинские защитники продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Силы обороны наносят врагу многочисленные потери в личном составе и технике.
По данным The Telegraph, сентябрь 2024 года стал самым смертоносным месяцемм для российской армии с начала вторжения в Украину. Оккупант теряет более тысячи солдат в сутки.
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Сколько оккупантов и их техники было ликвидировано
- личного состава – около 666340 (+1140) человек,
- танков – 8953 (+8)ед,
- боевых бронированных машин – 17800 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 19322 (+59) ед,
- РСЗО – 1229 (+4) ед,
- средства ПВО – 76 (+3) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16837 (+70),
- крылатые ракеты – 2619 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерны – 26398 (+84) ед,
- специальная техника – 3396 (+10)
Потери врага по состоянию на 11 октября / Фото Генштаб