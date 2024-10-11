Более 1100 оккупантов и вертолет: потери врага по состоянию на 11 октября

11 октября 2024, 07:45
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Автор: Анастасия Колесникова

Источник:

Генштаб

Украинские защитники продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Силы обороны наносят врагу многочисленные потери в личном составе и технике.

По данным The Telegraph, сентябрь 2024 года стал самым смертоносным месяцемм для российской армии с начала вторжения в Украину. Оккупант теряет более тысячи солдат в сутки.

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Сколько оккупантов и их техники было ликвидировано

  • личного состава – около 666340 (+1140) человек,
  • танков – 8953 (+8)ед,
  • боевых бронированных машин – 17800 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 19322 (+59) ед,
  • РСЗО – 1229 (+4) ед,
  • средства ПВО – 76 (+3) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16837 (+70),
  • крылатые ракеты – 2619 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерны – 26398 (+84) ед,
  • специальная техника – 3396 (+10)

Потери врага по состоянию на 11 октября / Фото Генштаб