"Хотят жить": в ГУР сказали, сколько российских военных попали в плен в рамках проекта
Возросло количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" со стороны российских захватчиков. Также увеличилось количество тех, кто хочет сдаться в плен.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР. Также Андрей Юсов сказал, сколько оккупантов уже сдались в плен в рамках проекта "Хочу жить", передает 24 Канал.
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Сколько россиян сдались в плен в рамках проекта "Хочу жить"
По данным военной разведки, в последнее время таких случаев стало больше. В частности, это связано с активизацией вражеского наступления. Кроме того, немало солдат российской армии добровольно заранее просятся в плен.
Количество обращений в государственный проект "Хочу жить" со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен,
– рассказал представитель ГУР.
В то же время Андрей Юсов отметил, что часть оккупантов сразу изъявили желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны.
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Как российским военным сдаться в пленПо состоянию на утро 23 июня Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 534 тысяч бойцов. Если вы не хотите отдать свою жизнь за военного преступника Путина и его безумные захватнические идеи, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен украинским защитникам.
Звоните на горячую линию проекта "Хочу жить": 688, (только с украинских номеров), или пишите в телеграме или вотсапе +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 688. Больше информации о сдаче в плен есть в телеграмм-канале.
Украина гарантирует соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными, содержание под наблюдением Международного комитета Красного Креста. Кроме того, трехразовое питание, медицинское обслуживание, регулярную связь с родными, право на политическое убежище в Украине и некоторых странах ЕС после завершения боевых действий.
Всех, кто добровольно сдался, оформляют как таких, попавших в плен в бою. Это сохраняет все выплаты и льготы, предусмотренные для российских военнослужащих, и защищает от возможного преследования.