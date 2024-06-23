"Хотят жить": в ГУР сказали, сколько российских военных попали в плен в рамках проекта

Возросло количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" со стороны российских захватчиков. Также увеличилось количество тех, кто хочет сдаться в плен.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР. Также Андрей Юсов сказал, сколько оккупантов уже сдались в плен в рамках проекта "Хочу жить", передает 24 Канал.

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Сколько россиян сдались в плен в рамках проекта "Хочу жить"

По данным военной разведки, в последнее время таких случаев стало больше. В частности, это связано с активизацией вражеского наступления. Кроме того, немало солдат российской армии добровольно заранее просятся в плен.

Количество обращений в государственный проект "Хочу жить" со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен,

– рассказал представитель ГУР.

В то же время Андрей Юсов отметил, что часть оккупантов сразу изъявили желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны.

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