Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР. Також Андрій Юсов сказав, скільки окупантів аже здалися в полон у межах проєкту "Хочу жити", передає 24 Канал.
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Скільки росіян здалися в полон у межах проєкту "Хочу жити"
За даними воєнної розвідки, останнім часом таких випадків побільшало. Зокрема, це пов'язано з активізацією ворожого наступу. Окрім того, чимало солдатів російської армії добровільно заздалегідь просяться в полон.
Кількість звернень до державного проєкту "Хочу жити" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість охочих здатися в полон стала більшою. Тільки в рамках цього проєкту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон,
– розповів представник ГУР.
Водночас Андрій Юсов зауважив, що частина окупантів одразу виявили бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки й оборони.
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Як російським військовим здатися в полонСтаном на ранок 23 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 534 тисячі бійців. Якщо ви не хочете віддати своє життя за воєнного злочинця Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, єдиний шанс врятуватися – добровільно здатися в полон українським захисникам.
Телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити": 688, (тільки з українських номерів), або пишіть у телеграмі чи вотсапі +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 688. Більше інформації про здачу в полон є в телеграм-каналі.
Україна гарантує дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими, утримання під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, триразове харчування, медичне обслуговування, регулярний зв'язок з рідними, право на політичний притулок в Україні та деяких країнах ЄС після завершення бойових дій.
Усіх, хто добровільно здався, оформляють як таких, що потрапили в полон у бою. Це зберігає всі виплати та пільги, що передбачені для російських військовослужбовців, та захищає від можливого переслідування.