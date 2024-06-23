Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР. Також Андрій Юсов сказав, скільки окупантів аже здалися в полон у межах проєкту "Хочу жити", передає 24 Канал.

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Скільки росіян здалися в полон у межах проєкту "Хочу жити"

За даними воєнної розвідки, останнім часом таких випадків побільшало. Зокрема, це пов'язано з активізацією ворожого наступу. Окрім того, чимало солдатів російської армії добровільно заздалегідь просяться в полон.

Кількість звернень до державного проєкту "Хочу жити" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість охочих здатися в полон стала більшою. Тільки в рамках цього проєкту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон,

– розповів представник ГУР.

Водночас Андрій Юсов зауважив, що частина окупантів одразу виявили бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки й оборони.

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