Большинство – зеки: в России подтвердили смерть почти 20 тысяч оккупантов
Каждый день украинские защитники отправляют сотни захватчиков к Кобзону. Вместе с тем даже в России уже начали понемногу признавать, что потери в лавах "второй армии мира" – безумные.
В пятницу, 7 апреля, в командование украинской армии отмечали, что ВСУ за более чем год широкомасштабной войны ликвидировали 177 тысяч вражеских захватчиков. В то же время, так называемые "оппозиционные" российские медиа насчитали и подтвердили смерти всего около 20 тысяч воинов.
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Начинают прозревать
Хотя и цифра в 20 тысяч, очевидно, далека от действительности, однако она все равно велика и свидетельствует о том, что "второй армии мира" скоро не будет кем воевать.
К тому же следует учитывать тот факт, что информация, приведенная в материале одного из "либеральных" изданий, базируется на данных о военных, личности и имена которых удалось подтвердить.
19 688 смертей российских военных подтверждено по открытым источникам на 7 апреля. Плюс 1 665 за последние две недели и 1 783 всего погибло мобилизованных,
– написали в СМИ.
Кроме того, там отмечено, что неизвестно, сколько именно захватчиков пропали без вести и попали в плен. Однако можно констатировать полностью, что больше всего среди оккупантов, отправившихся к Кобзону, есть наемников и зеков из ЧВК "Вагнера".
Собственно, они не первый месяц пытаются захватить Бахмут на Донетчине. Однако Вооруженные Силы держат оборону города и не собираются отступать.
Потери России: последние новости
- Военнослужащие 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" опубликовали видео, как они бьют по врагу на Бахмутском направлении. Заметим, что делают это калибром 105 миллиметров и СПГ-9.
- Кроме того, военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась констатировал, что резервы России не успевают пополняться из-за того, что продолжительность существования оккупанта на передовой очень коротка.
- По его словам, ежемесячно кремлевскому военному командованию не хватает от 30 до 40 тысяч военных. Поэтому врагу сейчас крайне нужна передышка.