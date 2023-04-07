Большинство – зеки: в России подтвердили смерть почти 20 тысяч оккупантов

Каждый день украинские защитники отправляют сотни захватчиков к Кобзону. Вместе с тем даже в России уже начали понемногу признавать, что потери в лавах "второй армии мира" – безумные.

В пятницу, 7 апреля, в командование украинской армии отмечали, что ВСУ за более чем год широкомасштабной войны ликвидировали 177 тысяч вражеских захватчиков. В то же время, так называемые "оппозиционные" российские медиа насчитали и подтвердили смерти всего около 20 тысяч воинов.

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Начинают прозревать

Хотя и цифра в 20 тысяч, очевидно, далека от действительности, однако она все равно велика и свидетельствует о том, что "второй армии мира" скоро не будет кем воевать.

К тому же следует учитывать тот факт, что информация, приведенная в материале одного из "либеральных" изданий, базируется на данных о военных, личности и имена которых удалось подтвердить.

19 688 смертей российских военных подтверждено по открытым источникам на 7 апреля. Плюс 1 665 за последние две недели и 1 783 всего погибло мобилизованных,

– написали в СМИ.

Кроме того, там отмечено, что неизвестно, сколько именно захватчиков пропали без вести и попали в плен. Однако можно констатировать полностью, что больше всего среди оккупантов, отправившихся к Кобзону, есть наемников и зеков из ЧВК "Вагнера".

Собственно, они не первый месяц пытаются захватить Бахмут на Донетчине. Однако Вооруженные Силы держат оборону города и не собираются отступать.

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